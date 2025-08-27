台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

▲被認為最老舊的台中車站周邊的危老核准數，中區僅33件排第10，東區甚至未入榜。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
台中危老重建市場出現降溫跡象。根據營建署與台中市都發局統計，台中累計準危老案件達885件，僅次於台北市、居全台第二。不過從近年資料來看，市場熱度明顯趨緩，2023年曾創下175件新高，去年降至147件，上半年僅覈準62件。
進一步觀察台中區域分佈，北屯區以116件奪冠，北區104件、西屯區102件，形成「三強鼎立」局面，反觀被認為最老舊的台中車站周邊，中區僅33件排第10，東區甚至未入榜。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中認為：「中區雖面積不到1平方公里，但全區皆屬高容積商業區，危老密度其實是全市最高，開發效益不容小覷。」
至於北屯能拔得頭籌，台灣房屋北區富譽特許加盟店店長東阮俊乾分析：「北屯不僅是台中面積最大行政區，同時涵蓋單元12、14期、機捷總站等新興重劃區，以及四期、松竹、東山商圈等舊市區，屋齡30年以上的華廈與大樓數量龐大，符合危老條件，加上人口紅利強勁、捷運綠線通車帶動發展，成為危老重建熱點。」
▲北屯不僅是台中面積最大行政區，同時涵蓋單元12、14期、機捷總站等新興重劃區，以及四期、松竹、東山商圈等舊市區。（圖／記者陳筱惠攝）
陳定中補充：「台中危老案件長年穩居全台第二，主因是許多屋齡老舊建物屬單一產權，符合100％同意條件，整合相對容易。不過，隨著新青安推升房價、屋主心態轉硬，以及第七波信用管制造成融資趨緊，開發商態度轉趨保守，才讓危老推案動能明顯降溫。」
21世紀不動產資深經理沈政興則強調：「危老重建仍具優勢，包括容積獎勵、建蔽與高度限制放寬，且不受土建融管制影響，對於精華區土地價值的提升特別有吸引力。由於危老「時程獎勵」將在明年5月歸零，預料市場將掀起一波推案潮，建商可能趕在期限前加速進場。」
