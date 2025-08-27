全台最高廢墟淪爛尾樓　底價84.6億進法拍

記者項瀚／台北報導

淡水小坪頂荒廢多年的爛尾樓，地上28層、基地廣達1.7萬坪，終於流入法拍市場，一拍底價84.6億元。小坪頂被房產界戲稱為「八卦（掛）山」，掛掉了不少建案，但也曾經轟轟烈烈過。

▲淡水小坪頂荒廢多年的爛尾樓，地上28層、基地廣達1.7萬坪，終於流入法拍市場（圖／記者項瀚攝）

淡水小坪頂出現今年金額最大宗法拍案，據台灣金服最新公告，該法拍建案為地上28層、地下5層的爛尾樓，基地面積廣達5065.54坪、建物面積則約1萬7484.35坪，預計9月24日執行法拍，一拍底價高達84.63億元。

據法拍筆錄，稱該爛尾建案為實質債務人為禾豐泰興業，其前身為遠向建設，背後大股東就是遠東航空前董事長張綱維。

據了解，這棟爛尾樓最早名稱是「台北君天下」，之後則改名為「故宮樺福皇苑」，停工多年，現況外觀均未完成，且地下二層、升降電梯嚴重積水，因此該法拍案沒有瑕疵擔保的請求權。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「小坪頂有不少爛尾、法拍物件，而本次討論的是區域最大規模的爛尾樓，而這些物件債務人基本上大多都與遠東航空前董事長張綱維有關。」

至於一拍底價84.6億元，徐華辰表示：「即使建商有興趣，也應該很難貸款，更何況總價金額那麼高，前途渺茫，基本上會以流標收場。」

▲「萬通2011」（現名為陽明悅活）」屋齡10年，過去預售推案時相當轟動。（圖／記者項瀚攝）

新北市淡水區小坪頂被房產界戲稱為「八卦山」，掛掉了不少建案，但也曾經轟轟烈烈過，像是指標社區「萬通2011」（現名為陽明悅活）」屋齡10年，過去預售推案時相當轟動。

由於「萬通2011」是陸資來台投資的第一個建案，因此吸引許多大陸人買進，但隨即也出現了「萬通條款」，也就是同一社區陸客買家比例不得超過10%。

在地仲介表示，「萬通2011」預售時在最高價，中低樓層賣5~6字頭，高樓層單價可達70~80萬元，「而現在成交行情滑落在35~50萬元，其中的原因很多，包括淡水房市走跌宿命、陸客賣房、少量法拍出現、整體委售量仍處高檔等等。」

