租屋到期被扣「1萬9修繕費」他傻眼！一票怒搖頭：跟他玩

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少人租屋最怕遇到惡房東，就有一名網友抱怨，日前他租屋到期搬家，因為自己只是同居人、不是簽約承租人，所以點交時沒有在場。後來卻被告知牆壁要重新粉刷，包含牆面污漬、踢腳線刮痕等，都被要求恢復原狀，最後房東加上代管公司共開出修繕及清潔費19000元，讓他超傻眼。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「租屋到期被房東找理由扣押金」，說他上週租屋處到期要搬家，因為是同居人非承租人，所以點交時沒在現場。沒想到，他後來卻被告知，因為牆面有污漬，所以要重新粉刷牆壁。

另外，桌腳跟椅子造成牆壁踢腳有刮痕，被包租代管跟房東要求恢復原狀，得付修繕+清潔費共19000元。他忍不住氣呼，「租過那麼多房子第一次遇到這種房東，只能說還是太年輕了。」也無奈嘆，早知道最後兩個月不要付房租，「遇到這種惡房東才不會被搞得好累。」

貼文曝光後引發討論，不少網友傻眼直呼，「自然使用痕跡是不能扣押金的」、「拍下證據法院和他玩，反正小額一千。不清楚怎麼寫狀，有免費法律諮詢能問」、「可以叫房東提供粉刷完照片跟收據，沒法提供就告他，免得他拿錢不粉刷，或是找便宜的刷啃你錢。」