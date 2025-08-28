新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

記者項瀚／台北報導

北市文山區出現史上最高租金總價交易，新光人壽撤出自家木柵大樓後，整棟以每月163萬元出租，租約20年，算下來高達3.9億元。傳新租客是長照機構，專家分析，以點位與面積來說，為相當合適的選項。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新光人壽撤出自家木柵路大樓，以每月163萬元、20年租金總價3.9億元出租。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，位於木柵路一段的新光人壽大樓整棟以每月約163萬元出租，換算每年租金1956萬元，總面積2187坪，包含29個車位，租約長達20年，先不考慮租金調升機制，算下來20年租金也高達3.9億元。

木柵新光人壽大樓過去由新壽自用，記者實地走訪，目前空置中，新租客看似尚未進場裝修，據傳新租客是長照機構。觀察Google Maps街景，木柵新光人壽大樓過去掛出招租布條，就備註適旅館、診所業者進駐。

對此，新光人壽表示：「該大樓經本公司積極招租後，確定已完成出租作業，至於經營之業種業態，由業者開業後自行公布。」

▲實價登錄以來，北市文山區最貴的5筆租賃交易。（表／記者項瀚製）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「觀察近來壽險業陸續處分零星的不動產，但對於整棟、長期具有改建價值的物件，基本上還是傾向於保留，中短期出租予長照相關單位，符合主管機關鼓勵的政策精神，是頗合適的選項。」

黃舒衛表示：「長照機構要做得起來，最大的困境之一就是人力不足，本次若真是由長照業者承租，一口氣租上千坪空間，租約又達20年，也顯示出該機構的實力與決心。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「文山區辦公大樓稀少，因此實登史上也較難見到大面積的租賃交易，而本次討論的木柵路一段新壽大樓，屬於文教、住宅區，沒有商辦市場，加上距離萬芳、耕莘醫院不遠，長照相關單位是可預期的租客。」

邱鼎峯指出：「本次交易拆算29個車位後，租金單價約1000元出頭，符合區域商用不動產行情，且對於付租能力相對有限的長照單位，也是一個可負擔得起的價碼。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」