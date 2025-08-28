3因素干擾富豪布局　北市僅3新案現億元交易

▲觀察今年北市新推案只有3案出現總價破億元交易，對比去年減少一半。（圖／記者詹宜軒攝）

記者項瀚／台北報導

房市不景氣，豪客也縮手，觀察今年北市新推案只有3案出現總價破億元交易，對比去年減少一半。專家表示，其中原因包括政策對豪宅不友善、不動產景氣差、政經不穩定。

《住展》雜誌彙整今年迄今台北市推出新案於實價揭露總價破億元資訊，已過了大半年時間，卻僅3案達標高總價水位，對比去年則有6社區都見不少億元戶，高總價產品供需明顯低檔。

今年總價破億元的3新案，分別為大安區遠企一帶的「德運安和」、「敦南詠楽」，以及中山區南京建國生活圈的「宏築臻玥」。

「德運安和」有1戶單價200萬元成交案，讓今年高總新案終見200萬俱樂部新成員；「敦南詠楽」則一共5筆買賣總價在1~1.2億元，量體較多，然而主力坪數不乏40~50坪，多有交易在總價6000多萬元，可避免豪宅相關限制門檻，其實相當謹慎於總價過高帶來高處不勝寒的窘況。

▲近2年台北市推出新案於實價揭露總價破億元資訊。（圖／《住展》提供）

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析：「豪宅在屢次打房政策都當祭旗，交易上的緊箍咒有貸款限制3成、沒有寬限期，且過去常見公司法人名義購置的節稅效益也受限，持有上也面臨房屋稅加成計算，若為多屋大戶又會因囤房稅調整而增添持有成本，均屬相當不友善的狀態。」

此外，陳炳辰表示：「不動產景氣差、政經不穩定干擾其主訴求的金字塔頂端富豪企業主們的房產布局，若非追求一線亮眼高知名度社區，或是價格划算、個人需求等因素，在現金為王、謹慎投資的形勢下，本就不是以量取勝的市場，更呈現買氣弱化。」

陳炳辰補充，今年較明確的推案尚有西華飯店危老改建案、南港區築源建設案，前者可望再成為單價200萬元生力軍，「即使還有建商對於自身品牌、所在地段深具信心規畫豪宅案，已為小眾產品也是不爭事實，建商資產實力皆得雄厚，銷況上則多有長期抗戰的心理準備。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「觀察近1年北市上億元的中古豪宅交易，大多買方都是以無貸款購入，此外大多具有地緣關係，也有不少交易是加碼同社區的狀況，基本上家庭自用的成分高，現在基本上已經很少出現有錢人買豪宅當作純置產了。」

