直擊全球最大電梯廠　年出貨10萬台「抵全台10年總量」

▲「通力電梯崑山廠」占地面積廣達24萬平方米（約7.3萬坪）。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／上海報導

奧的斯電梯為全球電梯市占率最大的公司，其二為通力電梯。而全球最大的電梯生產基地為「通力電梯崑山廠」，占地7.3萬坪，每年出貨10萬台電梯，相當於台灣一整年的電梯總需求量，記者實地採訪，整理出該廠5大亮點。

奧的斯電梯來自美國，坐擁200多萬台電梯，為全球市占最高的電梯品牌。而通力電梯是芬蘭交易所中市值最大的公司，在全球累積發貨量超過170萬台，規模全球第二大。

「通力電梯崑山廠」占地面積廣達24萬平方米（約7.3萬坪），為全球最大的電梯生產基地，通力臺灣董事總經理劉繼然接受採訪時表示：「該廠每年能出貨10萬台電梯，以廠區規模來說，每年可做到20萬台，因此通力也持續積極在全球拓展，包括台灣。」

10萬台電梯是什麼概念？據國內電梯業者統計，台灣每年電梯總需求量大約在9000~1.1萬台。也就是說，「通力電梯崑山廠」1年出貨的電梯數量就等同於全台灣整年的量體加總。

▲「通力電梯崑山廠」門口豎立一棟高達235米（約70層樓）的「測試塔」。（圖／記者項瀚攝）

《ETtoday新聞雲》記者前往大陸「通力電梯崑山廠」，整理出5大亮點。首先就是「大」，占地24萬平方米（約7.3萬坪），包含了研發中心、4座生產工廠等等，由於生產規模龐大，也成為崑山工業區中繳稅繳最多的企業。

第二亮點是「高」。「通力電梯崑山廠」門口豎立一棟高達235米（約70層樓）的建築，它叫做「測試塔」，用來測試電梯性能及穩定性，而這棟塔的高度是崑山工業區中最高、全崑山地區第二高建築。

關於電梯的速度，劉繼然表示：「我們的技術，最快可以做到每秒19米（相當於68公里），但實務上還是要考量到舒適度，因此最快只會用到每秒10米，像是正在興建的『台北雙星』就是用這個速度。」

「通力電梯崑山廠」第三亮點是「涼」。記者在30多度高溫採訪，走進廠區中的4大工廠，竟然室內全都有冷氣，相當涼爽，在製造業工廠中相對罕見。第四是「淨」，廠區內非常乾淨，就像是在逛好市多的感覺，與許多傳統工廠的環境差異極大。

▲工廠中有許多AI自動化設備，包括機器人、無人堆高機等等。（圖／記者項瀚攝）

「通力電梯崑山廠」第五大亮點是「AI」，工廠中有許多AI自動化設備，包括機器人、無人堆高機等等，自動化程度高，因此工人數量也不多。劉繼然表示：「通力崑山廠共約2000人，其中工班作業人員只有800多位，在生產製造上包括車箱、馬達運輸等項目，都是由機器人獨立工作完成。」

通力電梯大中華區高級副總裁Valtonen Hans表示：「通力崑山廠的AI應用相當廣泛，除了在生產製造方面，還包括透過AI攝像頭進行安全管理，而AI投入最多的是研發領域，可用於進行各式的模擬測試，通力電梯每年投入在研發上的金費高達2億歐元（70億元台幣），其中主要項目就是AI、雲端服務等等。」