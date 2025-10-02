ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

零頭期款買房賺到？內行人揭殘酷真相：恐白做10年工還負債

▲▼ 房屋,大樓,社區,租屋,買房,購屋,公寓。（圖／CFP）

▲專家提醒，買房是數十年的承諾，別為了眼前現金誘惑，反把自己推入深淵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

一名購屋族樂觀分享，他以零頭期款以及現金回扣的方式來買新房子，每月房貸2900令吉（約新台幣2.2萬元），扣掉租金收入2300令吉（約新台幣1.8萬元），自己每個月只要多掏600令吉（約新台幣4640元），覺得未來房價漲就能賺回來。但內行人士一聽就搖頭，稱這類操作風險極高，買家恐怕白做10年工，甚至陷入負資產困境。

星洲網報導，這類操作多半來自於「抬高房價」的手法，根據業內人士的說明，例如房產實際成交價約73萬令吉，但買賣合約（SPA）卻寫成90萬令吉，銀行再依據90萬令吉核貸，多借出的令吉就變成「現金回扣」給了買家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這看似是買賣雙贏的局面，但專家稱，買家借的是未來的錢，還要承擔額外利息。此外，當建案完工後，如果大批屋主同時想脫手，市場價格會被實際成交價拉低，原本的90萬令吉房子可能跌回73萬令吉，大量待租房源也會讓租金下滑，增加買家房貸壓力，最終可能因為現金流撐不住，房子被迫拍賣，甚至引發拍賣潮。

專家提醒，銀行、賣家、課程導師不會虧錢，「最後虧的永遠是自以為聰明的買家」，買房是數十年的承諾，千萬別為了眼前的現金誘惑，就把自己推入無法回頭的深淵。

關鍵字：買房頭期款

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

買房欠地政士規費1.6萬！女堅稱「買清的」拒付　反告討10萬紅包

彰化一名蔡姓地政士控告，陳女於113年2月委託他訂立買賣價金履約保證委任書、不動產買賣契約書等，但事後卻積欠他設定抵押權代辦費7500元、抵押權設定規費8290元、聲請地籍圖謄本120元、聲請登記簿謄本160元，共計1萬6070元，因此提告求償；未料陳女拒付，還反告蔡男要求給付10萬元。彰化地院法官審理後，駁回陳女之訴，判陳女應給付蔡男1萬6070元。可上訴。

4小時前

零頭期款買房賺到？內行人揭殘酷真相：恐白做10年工還負債

一名購屋族樂觀分享，他以零頭期款以及現金回扣的方式來買新房子，每月房貸2900令吉（約新台幣2.2萬元），扣掉租金收入2300令吉（約新台幣1.8萬元），自己每個月只要多掏600令吉（約新台幣4640元），覺得未來房價漲就能賺回來。但內行人士一聽就搖頭，稱這類操作風險極高，買家恐怕白做10年工，甚至陷入負資產困境。

5小時前

新壽最新4大聲明「白話版」　他指1劇本掰了輝達

輝達（NVIDIA）進駐北士科出現變數，用地使用卡關，新壽今（2日）最新發出4點聲明，專家將其翻譯為淺顯易懂的白話文。此外專家認為，新壽攤牌了，就是給市府兩條路，「同意直接移轉地上權」跟「維持原開發計畫」，但後者就與輝達無關了。

6小時前

「認賠殺出」變多？房地合一免稅案增　持有5~10年轉手占4成

房地合一稅制下，持有越久越能爭取出售時低稅或免稅的優惠，不過第七波信用管制上路後，似乎打亂許多賣方的腳步。台灣房屋集團觀察財政部最新房地合一稅各稅率案件占比變化，今年Q1以非自用持有5-10年，「稅率20%」案件占比最高，達42.3%，比去年Q4增加1.5個百分點；無應納稅額的「免稅」案件也有高達22.1%，且亦較上季增加1.4%百分點。

6小時前

台積效應失靈？　中石化8484坪橋頭廠房喊賣失利

中石化（1314）為處分資產紓解財務壓力，釋出位於北高雄橋頭區、被視為「金雞母」的工業廠房，並委託第一太平戴維斯進行公開標售，底價未揭露，2日開標，最終以無人投標收場。

6小時前

大樓住戶買1類車位　稅金省4倍＋免房屋稅

許多民眾為了通勤或其他家庭需求，會考慮購車和購買停車位，稅務局便提醒，只要民眾購買的停車位符合需求，除了至少可以省下4倍稅金，還可申請免徵房屋稅。

6小時前

7月房貸利率2.303%　專家：一般民眾看得到吃不到

中央銀行公布的7月五大銀行新承做房貸利率為2.303%，創下16年半以來的最高紀錄。然而臉書粉專「賣厝阿明 知識+」直言一般民眾「看得到吃不到」，因為民營銀行的房貸利率早已突破3%，購屋族面臨的是真實且殘酷的信貸壓力。

7小時前

房租超人現身！他去花蓮幫忙　包租代管人掏腰包「減租千元」

花蓮光復鄉的災情吸引許多台人伸出援手，趕到當地協助災後事務。就有租屋族貼出截圖，他收到包租代管管理人的訊息，對方告知要減免一些房租，「感謝你的熱心前往花蓮幫忙，我想幫忙補助一些些的交通費用」，這讓他感動直呼「竟然被我遇到房租超人，要怎麼不愛台灣人啦！」引發話題。

7小時前

「這3種房子」最難貸到款！　專家吐關鍵：拒絕往來戶

不少民眾辛苦存下頭期款，好不容易簽約買房，卻在向銀行申請房貸時發現成數不如預期，甚至直接被拒。地產顧問粉專「阿宅-雙碩士地產顧問」提醒，除了個人財力、信用狀況，房屋本身的條件也是影響貸款鑑價的關鍵。若房子屬於銀行眼中「高風險」類型，不僅成數會被打折，還可能成為拒貸對象。

7小時前

新青安貸款鬆綁　台中「首購最後淨土」詢問度回升

央行在本月針對房貸限制鬆綁，將新青安貸款排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款限額外，為低迷房市注入一絲信心。信義房屋專家指出，政策對首購族最直接有利，尤其總價落在1300萬元上下的產品，在台中首購族的「最後一塊淨土」就位於太平的新光重劃區。

8小時前

【肉身擋洪水！】大哥硬撐洪流　忠犬陪游500公尺逃命

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區..

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

寶佳神操作？自然人加價12萬買..

「救肺散起家」老藥廠求賣38年..

新壽最新4大聲明「白話版」　他..

「這3種房子」最難貸到款！專家..

爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊..

ETtoday房產雲

最新新聞more

買房欠地政士規費1.6萬！女反..

零頭期買房賺到？內行人：恐白做..

新壽最新4大聲明「白話版」　他..

房地合一免稅案增　持有5~10..

台積效應失靈？　中石化8484..

大樓住戶買1類車位　稅金省4倍..

7月房貸利率2.303%　專家..

他去花蓮幫忙　包租代管人掏腰包..

「這3種房子」最難貸到款！專家..

新青安貸款鬆綁　台中「首購最後..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366