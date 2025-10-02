零頭期款買房賺到？內行人揭殘酷真相：恐白做10年工還負債

▲專家提醒，買房是數十年的承諾，別為了眼前現金誘惑，反把自己推入深淵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

一名購屋族樂觀分享，他以零頭期款以及現金回扣的方式來買新房子，每月房貸2900令吉（約新台幣2.2萬元），扣掉租金收入2300令吉（約新台幣1.8萬元），自己每個月只要多掏600令吉（約新台幣4640元），覺得未來房價漲就能賺回來。但內行人士一聽就搖頭，稱這類操作風險極高，買家恐怕白做10年工，甚至陷入負資產困境。

星洲網報導，這類操作多半來自於「抬高房價」的手法，根據業內人士的說明，例如房產實際成交價約73萬令吉，但買賣合約（SPA）卻寫成90萬令吉，銀行再依據90萬令吉核貸，多借出的令吉就變成「現金回扣」給了買家。

這看似是買賣雙贏的局面，但專家稱，買家借的是未來的錢，還要承擔額外利息。此外，當建案完工後，如果大批屋主同時想脫手，市場價格會被實際成交價拉低，原本的90萬令吉房子可能跌回73萬令吉，大量待租房源也會讓租金下滑，增加買家房貸壓力，最終可能因為現金流撐不住，房子被迫拍賣，甚至引發拍賣潮。

專家提醒，銀行、賣家、課程導師不會虧錢，「最後虧的永遠是自以為聰明的買家」，買房是數十年的承諾，千萬別為了眼前的現金誘惑，就把自己推入無法回頭的深淵。