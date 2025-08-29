上班族等3分鐘不耐煩！　「智能電梯」成商辦租賃關鍵

▲如何降低排隊等電梯的時間，是一門大學問。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／上海報導

上班等電梯，等幾分鐘能接受？商仲業者調查，一般人等3分鐘就會不耐煩，5分鐘以上就崩潰無法接受了，而目前北市有許多商辦於尖峰時間，等候得超過5分鐘。電梯業者則表示，新商辦相當重視電梯效能，而如何縮短等候時間，是一門大學問。

政府打住不打商，近年開發商積極在台北市中心布局商辦案，明年將迎來10萬坪完工量，未來幾年更有許多指標大案將完工，新商辦量體一路走升，加上既有的商辦，加總起來的量體將相當可觀，而這也反映出市場競爭性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，除了地段條件，開發商在各項建材大PK，吸引客戶購置或承租進駐，而現在的商辦越蓋越高，上班人口也相當密集，「排隊等電梯要多久」也成為商辦在競爭中的關鍵之一。

黃舒衛表示，據調查一般民眾電梯等3分鐘就會開始不耐煩、5分鐘以上就崩潰無法接受了，以台北市來看，一些老商辦電梯運載量不足、電梯不夠快，巔峰時間可能排隊超過5分鐘，甚至在一些大廳空間不夠大的商辦，還要排隊到戶外區，又熱又累。

▲商仲業者調查，一般人上班等電梯3分鐘就會不耐煩，5分鐘以上就崩潰無法接受了。（圖／資料照）

另外，黃舒衛表示，一些屋齡相對新穎的商辦高樓，由於早期缺乏規劃，上班人口動線與其他商用空間例如餐廳等等重疊，也會影響電梯等候時間，不過現在台北市的指標A辦，透過良善的規劃、夠力的硬體、智能系統服務等等，基本上電梯等候時間都能在3~5分鐘內。

通力臺灣董事總經理劉繼然表示：「如何降低排隊等電梯的時間，是一門大學問，最初的規劃設計是重要的決定性因素，像是導入DCS智能派車系統就很重要，簡單來說，就是把要去同一個樓層的人，都引到聚集在同一部電梯。」

民眾最直觀的是電梯數量，劉繼然說：「不是多就無敵，關鍵是設計規劃的邏輯。」他舉例：「在商辦高樓中，分流就是不可或缺的設計，許多指標大樓都規劃轉換層，並另外地下室停車場到1樓也應盡量獨立出來，停車後到1樓再轉乘其他電梯到上班的樓層。」

劉繼然說明：「地下室到頂樓若都是同一組梯，由於地下室人流量相對少，這時就會出現1樓大排長龍的窘境，建議最好的做法是，地下室到1樓規劃手扶梯，這是效率最高的設計。」

至於電梯的速度，劉繼然表示：「這大同小異，現在台北指標超高樓，都能做到每秒10米的速度，要再快，硬體上能做到，但乘坐者會不舒服，因此現階段在新商辦上要改善電梯效率，已很難再電梯速度上著墨。」