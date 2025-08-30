台中土地脫標率跌剩17.6％　「底價齊平市價」建商不埋單

▲自去年第七波信用管制上路以來，台中市地政局接連舉辦四場土地標售，但成績卻一次比一次慘澹。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

自去年第七波信用管制上路以來，台中市地政局接連舉辦四場土地標售，但成績卻一次比一次慘澹。脫標率從23.6％一路下降至17.6%，業界總和2大原因，包含外部經濟政策因素，如限制貸款措施影響買氣外，還有另一項則是底價訂價齊平市價，讓大型開發商沒有誘因出手。

2024年9月19日當天，上午台中市政府舉行土地標售，釋出212筆標的，總底價390億元，最終僅標脫50筆，標脫率23.6%，總金額84.6億元，當天下午央行理監事會議重磅釋出第七波房市信用管制。

同年11月，台中市政府再推258筆，總底價369億元，雖然有75筆順利標出，但標脫率僅29.1%，總金額95.3億元，屬低檔水準。

進入2025年後，土地冷清氛圍更為明顯，2月份台中市祭出133筆土地、總底價高達747億元，但最終標脫率不到1成。

6月標售雖僅有17筆標的、底價近520億元，最終僅3筆土地成功標出，標脫率僅17.6%，再度跌破市場預期，寫下新低紀錄。就在9月9日台中市府將在釋出173筆、總底價227億元的土地，業界預估，仍將是冷清收場。

對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析：「房市持續受到打炒房政策壓抑，市場觀望情緒濃厚，建商購地意願明顯降溫，即使出手投標，也多半壓低價格，導致台中近1年土地標售的溢價率與標脫率節節下探，呈現一路降溫的態勢。」

值得關注的是，陳定中指出：「9月標售多為前幾次流標的『二次登場』標的，其中13期、14期多屬狹長零碎基地；水湳經貿園區雖屬台中最精華地段，但釋出土地多為創延段、生態段等低容積率區塊，開發效益有限。」

▲台中標售案底價高估，沒有考量現今整體大環境在政府打炒房政策下，房市緊縮開發商難以下手。（圖／記者陳筱惠攝）

面對標售，這幾次都缺席的業界大佬則直言：「在標售底價齊平市價的情況下，除了整合外，沒有特別的誘因讓大型開發商出手，這是其一。另外不論是13期、14期等熱門重劃區，在前幾次需要整合時土地沒有釋出，受限18個月的開發時程，不少開發商等不到整合直接規劃，『根本來不及』是其二，另外，目前貸款狀況不佳，購地已經直接面臨到6~8成需『現金』的狀態，其三就是不符合經濟效益。」

正心不動產估價師聯合事務所長、估價師黃昭閔認為：「台中標售案底價高估，沒有考量現今整體大環境在政府打炒房政策下，房市緊縮開發商難以下手，以致去年下半年到今年的標售案市場不埋單，一再土地標售只是繼續浪費公帑，從另一角度來看，標售底價具定錨效應，鄰近地主恐待價而沽，恐淪炒地皮幫凶，建議下修。」

