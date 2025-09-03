台灣房市凍原地！CBRE預測報告揭亞太區「最慘兩國」：全面下修

▲世邦魏理仕近期出具一份分析與預測的綜合性報告，聚焦於亞太區房產市況。上半年房地產各領域（如辦公室、物流、零售、飯店）的實際表現 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者陳致平／台北報導

全球知名房產顧問公司世邦魏理仕（CBRE）近期發布的最新報告指出，2025 年上半年，全球經濟迎來了超出預期的重大變化，其中以美國關稅政策的急遽轉向成為最大的黑天鵝事件。因此，世邦魏理仕已將 2025 年亞太區 GDP 成長預測，從原先的 4.1% 下修至 3.7%，不過亞太區房產投資市場卻逆勢由10%上調至15%。

根據世邦魏理仕發布的《2025亞太地區房地產市場展望年中回顧》指出，在整體經濟面臨挑戰之際，亞太區房產投資市場卻展現了強勁韌性。世邦魏理仕將 2025 年全年投資成長預測由10%上調至 15%。這主要得益於韓國、日本、新加坡等市場穩健的投資者需求。充沛的募資活動，以及多數市場持續擴大的正向利差，預計將為投資活動提供有力支撐。

▲世邦魏理仕（CBRE）的總結了亞太區九個主要市場在 2025 年上半年房地產市場的表現與展望，其中台灣的表現相對平淡，收益率和辦公室租金保持不變，中國和紐西蘭預測數字全面下修。（圖／擷取自《2025 年亞太區房地產市場展望年中回顧報告》）

此外，在辦公室市場方面，2025 年第二季的情緒有所降溫，多數市場的詢問與決策進度均見放緩。不過，隨著商業信心逐步回穩，加上企業實施更嚴格的強制回歸辦公室（return-to-office）規定，預計下半年辦公室租賃活動有望回升，交易量有望與 2024 年持平。

值得一提的是，世邦魏理仕報告指出，飯店產業表現持續亮眼，多數市場的每日平均房價（ADRs）持續攀升。隨著飯店業者採取多元化的定價與營運策略以提升業績，入住率也呈現改善趨勢。報告預測，日本、韓國、越南與印度將成為 2025 年全年每間可用客房收入（RevPAR）成長表現最為突出的市場。