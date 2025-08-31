竹北高鐵附近上班！一票推看「苗栗」配月票：比在地人還快到

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友住新豐，每天騎車到竹北上班，有打算買個2房1廳自住，預算約600至1000萬元。不過竹北房價太恐怖，新豐、湖口雖勉強能接受，但選擇有限，因此考慮買桃園捷運線上的物件。就有不少人反而推薦苗栗，信義房屋專家也指出，苗栗高鐵屬相對低基期選項，其實蠻適合自住兼具中長線投資考量的族群。

該名網友在PTT的home-sale板發文「竹北通勤上班 買房的選擇」，目前住在新豐，每天騎車到竹北上班，有想買房自住的念頭，因為打算不婚不生，所以想要2房1廳2衛的房型，預算是600萬到1千萬。

他提到，公司就在竹北高鐵站附近，但竹北房價太貴，根本不用想；新豐或湖口尚可接受，但還是沒有他可接受的預算。因此，他有想過買桃園捷運上的物件，每天就搭高鐵通勤。另外，他補充，自己每個月都有15000股息入帳，還在存頭期款。

貼文引發討論，「青埔唯一解」、「捏一下芎林二重應該可以，現在冷盤撿便宜」、「竹北當然推青埔啊，可以守備竹北、板橋、台北跟南港」、「聽起來就是芎林了」、「新豐怎麼可能沒有？」

其中，不少人力推苗栗高鐵站附近，「苗栗高鐵正夯，謝謝」、「如果在竹北高鐵站旁邊，可以買苗栗高鐵，11分鐘而已，比很多人竹北到竹北還快，月票3000多，搭到竹北高鐵走路或丟一台機車」、「2房1000內就苗高，上下班時間會多一點班次。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，竹北房價因科學園區外溢效應已高漲，對單身買方來說，若預算壓在千萬內，確實很難在竹北核心區找到合適產品。若以通勤效益與未來增值性來看，青埔具交通樞紐優勢，但單價高，苗栗高鐵則屬相對低基期選項，適合自住兼具中長線投資考量的族群。