台中3小學首迎新生　學區房最高均價6字頭

▲台中市迎來3所全新小學首度迎接新生，分別是「鹿陽國小」、「松強國小」，再加上「中科實中國小部」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

新學期第一天，台中市也迎來3所全新小學首度迎接新生，分別是沙鹿區「鹿陽國小」與北屯區「松強國小」，再加上位於大雅與西屯交界的國立「中科實中國小部」，信義房屋專家認為，區域除了迎來教育資源新亮點，也帶動周邊房市效應明顯。

台中市教育局長蔣偉民說明：「依內政部及民政局數據統計，台中0到14歲人口占比高於全國及六都的平均，意味有就學的高度需求。現為改善學區飽和，目前新建10所學校，挹注經費將近73億元，並考量教育性、前瞻性及可行性進行規劃，確保有足夠的校舍供孩子們就近入學。」

其中，鹿陽國小與松強國小的成立，就是為舒緩原學區國小被擠爆而誕生，從人口來看，沙鹿區近10年人口增加逾1萬人，總人口已突破10萬人，穩坐海線一哥地位，吸引不少首購與年輕家庭定居。

▲北屯區則以人口全市第一，享盡人口紅利，最受家長期待的「松強國小」位於14期美和段今日也正式開學。（圖／記者陳筱惠攝）



信義房屋崇德14期店專員藍宏仁認為：「教育資源與人口紅利，正在牽動區域房市，如海線新光田特區憑藉親民房價吸引首購族、剛需自住客，而北屯14期則以建設、學區與品牌建商三重優勢，滿足高資產族群的購屋需求。」

其中，鹿陽國小座落於「新光田特區」，周邊有光田醫院向上院區、特五號建設題材，區域還擁有海線首座標準運動場「台中港區運動公園」，受惠中科特區外溢效應，吸引不少小家庭移居。根據實登數據，新光田特區周邊房價近1年成交均價36.02萬元，新案均價已衝上38.16萬元。

目前沙鹿區在售建案共24個，代表案富宇建設系列案包含「臻藏」、「光嶼」等單價階突破4字頭， 坤悅開發首度海線個案「沐光邸」均價也叩關4字頭。

北屯區則以人口全市第一，享盡人口紅利，最受家長期待的「松強國小」位於14期美和段，吸引包括寶輝、龍寶、華固、坤悅開等品牌建商接力推案。周邊建設包括「洲際棒球場」、「漢神洲際購物中心」、「台中小巨蛋」與「太子置地廣場」。根據實登揭露，14期近1年房市均價67.73萬元，在售建案多達49個。

▲教育資源不僅提升居住品質，更是房市價值的加乘器。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，大雅區的「中科實中國小部」也於今年新學期首度招生，首招1至4年級、290名學生，優先保障園區員工子女。校舍面積約1.7萬坪，配合園區發展，成為科學園區家庭的教育新選擇。

正式插旗七期的哈克尼斯教育機構，也終結七期「無私小」的空窗期，主打國際導向與跨領域實驗教育，更吸引高資產家庭與海歸背景家長。對此，在地房仲指出：「教育資源不僅提升居住品質，更是房市價值的加乘器，重劃區有公立小學加持，而七期、單元二等蛋黃區則有明星私校的進駐，也讓家長在選擇住宅時更具方向性。」

▲重劃區有公立小學加持，而七期、單元二等蛋黃區則有明星私校的進駐。（圖／記者陳筱惠攝）

