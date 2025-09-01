砍價6千萬！　新東家2億接手高雄「日光花園飯店」

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 日光花園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實價揭露，位於新興區「日光花園商務飯店」2016年開幕，4月以總價2億元成交。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄近年觀光發達，旅客絡繹不絕，飯店、旅館甚至一房難求。根據實價揭露，位於新興區「日光花園商務飯店」2016年開幕，4月以總價2億元成交，新買家則是東鋒鋼鐵，為該區近1年總價最貴交易。信義房屋專家表示，飯店出售若能直接延續既有執照，更具投資誘因。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

近年高雄有多家商旅、飯店對外釋出求售，像是去年有「文賓大飯店」、「立多商旅」分別以2.88億元、3.6億元成交，今年「三華大飯店」也以3億元成交，根據實登顯示，「日光花園商務飯店」4月以總價2億元成交，為近1年新興區最貴房地交易。

▲▼ 日光花園 。（圖／記者張雅雲攝）

▲未來民族路、民生路口有黃線捷運站設立，交通便利。（圖／記者張雅雲攝）

該飯店位於民生一路，地坪103.5坪、建坪795.3坪，屋齡35年，為地上7樓，土地使用分區為商3用地，格局為48房3廳60衛，成交價2億800萬元， 換算地價單坪達201萬元。

該飯店2016年開幕，8月底該飯店在粉專宣布，「8月15日是營運最後一天，由全新飯店經營團隊接手，服務將不中斷，已經完成的訂房依然有效，請旅客們安心前來入住。」而目前該飯店已由「衿后禾居」繼續經營。據查，賣家為自然人，而新買家為東鋒鋼鐵有限公司。

根據徵才網站資料顯示，該公司為高雄在地鋼鐵業，在地仲介分析，該筆交易偏向資產配置考量，一方面該物件屋主原先開價2.68億元，最終成交價也算略低於市場行情，加上鄰近未來捷運黃線，屬於具備長期價值的資產。

標的物 總價 位置 成交日 新買家
日光花園商務飯店 2億800萬 新興區民生路 2025/4 東鋒鋼鐵
三華大飯店 3億200萬元 新興區六合路 2025/5 沐寬國際
文賓大飯店 28,800 鹽埕區大勇路 2024/3 華威影城
立多商旅 3億6000 三民區九如路 2024/1 富源冷凍食品

▲高雄近年出售飯店、商旅小檔案。（ETtoday製表）

信義房屋七賢店經理丁奕薰指出，新興區是南高雄蛋黃區，商業機能相當發達，附近也有捷運信義國小站，以及未來民族路、民生路口也有黃線捷運站設立，到知名景點如六合夜市、鹽埕駁二特區都不遠，且周邊景點、餐廳多，方便旅客步行就能到達。

丁奕薰分析，近年不少業者因看好高雄觀光市場持續成長，若能直接延續既有的旅館執照，往往更具投資誘因。以區域行情來看，附近土地行情約200~230萬元，單坪租金約800元上下，若整棟出租，月租金大約60萬元，投報率約3.4%，未來捷運黃線通車後，自用或再行整合周邊舊透天，都頗具效益。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字：高雄商旅飯店觀光日光花園新興區信義房屋

