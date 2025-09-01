14期鋼構店面締紀錄　洗車＋咖啡廳進駐簽15年長約

▲位於台中14期重劃區的松竹路三段上，以鋼骨建成的街邊店面，面積僅138.95坪，卻創下高單價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

重劃區前景看好，實登揭露，位於台中14期重劃區的松竹路三段上，以鋼骨建成的街邊店面，面積僅138.95坪，卻創下高單價，以單坪2116元成功出租，且簽下15年長約，專家表示這樣的複合式店面將成為養地聖品。

據實登揭露，該店面首3年月租金29.4萬元，往後每年調整，實際算下來15年租金總額高達5821.2萬元。而進駐的店家也隨之曝光，由日本汽車品牌KeePer PRO SHOP進駐外，還搭配了日系咖啡廳「CAFE!N 硬咖啡」。

網友也讚：「誰想到的好有才！結合汽車美容的複合式咖啡廳，吃完下午茶 車也保養好了又不限時！」，實際走訪，洗車族與咖啡族確實相輔相成，也有不少相約工作的群體早早卡位。

▲重劃區鋼構的建物會受到歡迎主要是地形、店面業種相對蛋黃區不受限。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店經理王宣喻分析：「北屯區因人口大量移入，過去11期的崇德路有望直接複製到14期松竹路，包含星巴克、麥當勞、全聯都早已佈局，大型的店面帶動，目前租金行情也直追崇德路，頗有公益路與公益路二段的發展態勢。」

得業地產總經理黃博盛分析：「重劃區鋼構的建物會受到歡迎主要是，其一，地形、店面業種相對蛋黃區不受限，不論是要包裝、整合、裝潢管線，都比熟成區來得容易，雖然建坪單價看似與熟成區差不多，但實際已土地坪數來換算還是相對便宜。」

▲重劃區搭建建物出租成為養地聖品，可以替地主負擔土增稅也能有現金流。（圖／記者陳筱惠攝）



黃博盛點出：「另外，也因這類地主通常是重劃區『原地主』因此，相對不會有貸款上面的重大壓力，但會有土增稅問題，因此搭建建物出租成為養地聖品，可以負擔土增稅也能有現金流，在目前重劃區土地交易市況走冷的情況下，是相對好的選擇。」

