17年掰了！「家樂福北門店」將結束營業　在地人嘆：好停車又方便

▲▼ 家樂福北門店。（圖／翻攝Google Maps）

▲嘉義家樂福北門店將熄燈。（圖／翻攝Google Maps）

網搜小組／劉維榛報導

2023年一度宣布停業又復活的嘉義家樂福「北門店」，如今確定將熄燈！業者在粉專正式公告，基於公司整體營運考量，將於9月22日結束營業。消息曝光後，讓一票嘉義人感到惋惜，「希望再找點繼續營業，開間的超市店也可以，很必要的存在啊」、「東區的居民需要北門家樂福」。

過去嘉義家樂福「北門店」一直傳出結束營業，業者終於在今（1日）正式公告，「基於公司整體營運考量，我們將營業至114年9月22日（周一）晚間22:30」，感謝在地鄉親長達17年的支持。

貼文中，業者也表示，即日起至9月22日止，推出感恩回饋活動，「一件不留，大出清」。

消息一出，網友紛紛在下方留言表達不捨，「這間家樂福也很常去逛，很好停車又方便，要結束了真的很遺憾，希望可以再找地方重新營業」、「希望家樂福原址附近再找點繼續營業，開家樂福小間的超市店也可以，很必要的存在啊」、「真的很不捨這間家樂福，這裡一直是我最常光顧的地方，希望未來能考慮在這一帶重新開據點」。

在地社團《綠豆嘉義人》網友們也熱議，「回憶耶」、「麵包很好吃，很多民生用品也很便宜，好感嘆」、「時代的眼淚」、「以前的萬家福就收起來，我就很不捨了，為何連家樂福都不放過」、「東區的居民需要北門家樂福」、「明明旁邊有一個舊魚市場閒置快十年，離文化中心只差一條街的距離，怎麼不改建這裡」。

家樂福嘉義北門店結束營業營運熄燈

