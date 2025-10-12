新青安衝動買房！　2寶爸「寬限期還沒過」就後悔了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張雅雲攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新青安政策前（2023）年橫空出世，催出房市買氣，但如今也出現不少問題。就有網友無奈透露，自己趕上新青安優惠貸款的熱潮，衝動買下人生第一間房，然而房貸、車貸及兩個小孩的龐大開銷，讓他陷入沉重壓力。

網友在「匿名3公社」發文表示，當初趕上新青安優惠貸款的熱潮，買下人生第一間房，但如今他後悔了，「目前有兩個小孩、車貸及現在的房貸，因為新青安成為有殼蝸牛，但噩夢也開始了！」

原PO坦言，目前一家四口生活緊繃，每月房貸加車貸幾乎壓掉所有收入，剩下的錢勉強維持小孩生活費，根本不敢有任何額外消費，「寬限期過後不知道怎麼辦，連玩樂機會都沒有，每天心情都很低落，生活品質大幅下降。」

對此，網友們紛紛回應，「越級打怪升級快，撐過去就是你的，撐不過去就躺下囉」、「現在才剛開始而已，再過兩個月，會有幾百個到上萬個跟你一樣狀況的出現」、「接下來你會更水深火熱的」、「同是天涯淪落人，現在發現新青安根本是在幫建商疫情期間的庫存解套，還有什麼台積電來了，跟在喊狼來了一樣，不買就一直漲一直漲上去，好像沒買會更貴，但最近問了附近的房仲，價格已經鬆動，很多都想認賠出場，但像我們這種衝動買的，最怕的就是買再高點，資產貶值後生活會更難過」、「趁還有寬限期，下班去兼差外送吧」。