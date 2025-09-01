馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

馬桶裡累積髒汙、尿垢，讓不少人困擾。一名學生坦言，因暑假太久沒回宿舍，馬桶內殘留著之前沒刷乾淨的污垢，讓她覺得超噁，而且刷了半天也無法清除；話題掀起一陣熱議，許多內行也分享便宜又環保的妙招。

網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」提到，因為暑假太久沒回宿舍，打開廁所時，竟發現馬桶裡殘留著之前沒刷乾淨的污垢，「我跟室友刷半天都刷不到，但又不敢手伸進去用力擦，看到有人推某款清潔劑，想說死馬當活馬醫，結果真的太酷了！」

她強調，幾乎沒花什麼力氣，馬桶就恢復乾淨如新，對學生族或懶人來說簡直是一大福音，「尤其那塊怎麼刷都刷不到的垢，居然整個不見！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

然而，許多人反倒推薦其他更便宜、好用的方法，其中檸檬酸呼聲最高，「用檸檬酸就可以了，租屋處馬桶整個黑色的泡，一天沖掉都白了」、「真的+1，而且便宜」、「我都用檸檬酸」、「我是用食用檸檬酸，不僅環保、便宜 、方便，睡覺前裝在噴罐噴灑，情況嚴重者多試幾次，一樣清潔乾淨。酸去垢（食用檸檬酸粉）、鹼去油（食用小蘇打粉）」、「尿垢、皂垢把檸檬酸倒下去，一晚見效，先用熱水沖一下再倒，效果更加」。

另外，也有網友表示，「那一圈，用浮石，清潔溜溜」、「漂白水好用」、「浮石真的超好用，那一圈真的會消失」。

