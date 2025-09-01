「桃園賓利哥」未依約付價金　125億「基泰忠孝」交易告吹

▲基泰在2023年公告，北車的「基泰忠孝」整棟以125億元賣給李姓自然人。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

「基泰大直」在2023年發生嚴重意外，弄倒鄰房，隨即位於北車的「基泰忠孝」整棟以125億元賣給李姓自然人，當時「救基泰」的話題掀起討論，李男的背景也被起底。然而過了近2年，今（1日）基泰公告，買方未能如期支付價金，依協議內容沒收其已付價金共計6.25億元作為違約金。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年9月7日台北市建案「基泰大直」發生弄倒鄰房的意外，成為媒體焦點，基泰作為上市公司，當時正陷入是否面臨高額賠償金的輿論方向。

隨即10月4日基泰公告，以125億元將位於北車商圈的「基泰忠孝」整棟賣給李姓自然人，當時這位神秘自然人「救基泰」引發廣大討論。

也有媒體起底這位神祕李姓自然人的背景，原來是東霖開發建設董事長李承晉，人稱「晉哥」，同時也是吉璘地產開發董事長，桃園大竹獅子會的第六屆會長，在桃園相當活躍，早年又以賓利車代步，所以也有「桃園賓利哥」之稱。

不過，基泰在2023年10月公告出售「基泰忠孝」予李之後，這棟樓遲遲沒完成過戶，這消息也在商仲界熱議。

去年6月基泰股東會，記者針對「基泰忠孝」遲遲過了8個月尚未過戶提問，該公司表示：「該案由於金額大，買方還有一些洽談貸款事宜，最快在今年底、最慢明年將完成過戶，認列營收。」

今（1日）基泰發布重訊：「由於買方未能如期支付基泰忠孝大樓第三期價金，依協議內容沒收其已付價金共計6.25億元作為違約金。」這筆交易正式告吹。

「基泰忠孝」土地共約448坪，建物總坪數共約8204坪，規劃地上37層、地下6層，在2019年完工，全棟包括一般零售、旅館、辦公商務中心。

記者致電基泰發言人，但在截稿前尚未取得回應。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」