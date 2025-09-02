ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「亞洲資產管理中心」公辦都更首案　總投資53億吸市場關注

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市政府捷運局2日舉辦前金區後金段公辦都更案招商說明會，為亞洲資產管理中心高雄專區內首個公辦都更案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

金管會推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」已於7月底正式揭牌，目前已有26家銀行、壽險公司及投信投顧進駐，高雄市政府捷運局2日舉辦前金區後金段公辦都更案招商說明會，為專區範圍內首個公辦都更案，總投資金額約53億元，引來市場高度關注。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高市捷運局2日舉辦「前金區後金段」公辦都更案招商說明會，該基地緊鄰O4捷運前金站，為專區範圍內的首案更新計畫。吸引包括光洲、名軒、巴巴、藏美、國泰等多家業者到場，投標預計12月8日截止。

高雄市副市長林欽榮表示，「亞洲資產管理中心高雄專區」以中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區為範圍，已吸引26家銀行、投信投顧及資產管理業者進駐，連北部重量級金融機構及4大會計師事務所也接連插旗。

而後金段公辦都更招商基地位於成功一路、前金二街的高雄專區內，現況為停車場與空地，位置鄰近亞灣2.0創新園區，可結合金融科技與高端資產管理，需求強勁，預期將吸引高端商辦與住宅同步進駐。

案名 位置 實施者 投資額
前金區後金段44地號等8筆土地公辦都更 成功一路 招商中 53億
舊市議會公辦都更 中正四路 台灣人壽 77億
O4站聯開案 中正四路 名軒開發 32.8億

▲周邊公辦都更、捷運聯開案。（ETtoday製表）

高雄市捷運局局長吳嘉昌指出，本案土地面積990坪，使用分區為第4種商業區，可住可商，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新設計，容積可達法定上限1.5倍，預計興建總樓地板面積不含車位約1.3萬坪，整體總投資金額約53億元，總銷金額約79億元，高市府可分回約25億元，全數投入捷運4線建設。

高雄市不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，該基地位於首座「亞洲資產管理中心專區」內，周邊已有舊議會公辦都更案及前金站捷運聯合開發案同步推進，雖然鄰近案量不小，不過由於其他2案以商辦為主，凸顯住宅大樓的稀缺性。隨金融專區持續帶來辦公商機，後續對住宅需求將形成加乘效果，對開發商來說頗具吸引力。

陳又齊直言，若該案產品規劃以住宅為主，將能補足專區內居住需求的缺口，「因為附近聯開案、舊議會都更案沒有住宅供給，反而增加住家的市場需求」，預估未來開價也要站上5字頭。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！　達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

關鍵字：高雄金融專區公辦都更亞洲資產管理中心前金段中正路

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北屯「租金天花板」現身　房東每天睜眼進帳2萬↑

北屯區租金天花板出爐，位於機捷特區敦富路上，211.57坪鋼構店面以月租金65萬元奪下「實登店王」。經查，承租方為潮港城餐飲集團，實際走訪現場，店面仍在裝修中，租期10年下來換算屋主平均每天進帳約2.28萬元，等於睡醒每天「2萬元up」到帳。

31分鐘前

「亞洲資產管理中心」公辦都更首案　總投資53億吸市場關注

金管會推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」已於7月底正式揭牌，目前已有26家銀行、壽險公司及投信投顧進駐，高雄市政府捷運局2日舉辦前金區後金段公辦都更案招商說明會，為專區範圍內首個公辦都更案，總投資金額約53億元，引來市場高度關注。

1小時前

「惠國麓境」為沙鹿定義新一代城市輕豪宅標準

買房不只是資產配置，更是一輩子的生活品質投資。在房價與建築成本不斷攀升的時代，購屋族愈加重視「一次到位」的選擇。惠國建設全新力作「惠國麓境」，以「不將就、不換屋」為理念，從結構安全、智慧安防、綠能規劃到生活美學，一次整合，為沙鹿帶來全新思維的理想住宅。

3小時前

「桃園賓利哥」未依約付價金　125億「基泰忠孝」交易告吹

「基泰大直」在2023年發生嚴重意外，位於北車的「基泰忠孝」整棟以125億元買給李姓自然人，當時「救基泰」的話題掀起討論，李男的背景也被起底。然而過了近2年，今（1日）基泰公告，買方未能如期支付價金，依協議內容沒收其已付價金共計6.25億元作為違約金。

16小時前

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批：假拆除真興建

高雄國賓飯店危老重建案爭議持續延燒，1日舉辦公開說明會，現場卻爆發對立衝突。居民質疑，開發單位尚未取得建照，卻在說明會公告中明載規劃興建A棟58層、B棟52層、地下7層大樓，痛批是「假拆除、真興建」，公文並透露之後主要用途為「餐廳、店舖、住宅。」

18小時前

8月移轉棟數月減11%　北市創歷史單月新低量

六都8月移轉棟數出爐，月減11.6%，年減32.1%。專家分析，月減原因主要是7月工作天數較多，整體房市維持盤整趨勢不變。觀察六都，僅台中市挺住月增，主要受惠新案完工潮，而台北市寫下2003年分月統計以來的同期最低量。

19小時前

14期鋼構店面締紀錄　洗車＋咖啡廳進駐簽15年長約

重劃區前景看好，實登揭露，位於台中14期重劃區的松竹路三段上，以鋼骨建成的街邊店面，面積僅138.95坪，卻創下高單價，以單坪2116元成功出租，且簽下15年長約，專家表示這樣的複合式店面將成為養地聖品。

20小時前

「義村羊肉爐」孤島掀熱議　台灣金聯整併起造人

「臺灣金融聯合都市更新服務」（下稱臺灣都更服務公司）成立8年，先前因萬華「重建孤島」停擺引發討論，今（1日）該公司出現大變動。台灣金聯宣布，將臺灣都更服務公司合併，致力要發揮1加1大於2的綜效，有效整合公股資源。

21小時前

17年掰了！「家樂福北門店」將結束營業　在地人嘆：好停車又方便

2023年一度宣布停業又復活的嘉義家樂福「北門店」，如今確定將熄燈！業者在粉專正式公告，基於公司整體營運考量，將於9月22日結束營業。消息曝光後，讓一票嘉義人感到惋惜，「希望再找點繼續營業，開間的超市店也可以，很必要的存在啊」、「東區的居民需要北門家樂福」。

21小時前

砍價6千萬！　新東家2億接手高雄「日光花園飯店」

高雄近年觀光發達，旅客絡繹不絕，飯店、旅館甚至一房難求。根據實價揭露，位於新興區「日光花園商務飯店」2016年開幕，4月以總價2億元成交，新買家則是東鋒鋼鐵，為該區近1年總價最貴交易。信義房屋專家表示，飯店出售若能直接延續既有執照，更具投資誘因。

22小時前

【視線死角？】婦推回收馬路走一半...遭75歲駕駛撞飛！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆..

豪宅帥保全爆紅！值勤照網瘋傳　..

蔡依林豪宅社區首見轉手　鄰居持..

「桃園賓利哥」未依約付價金　1..

清潔員做一半「6000元喊到2..

逢甲大學4人宿舍　豪華照片曝！..

七期房市悲劇教材　屋主等6年卻..

買5台洗衣機＋2台烘衣機！網傻..

臨Y3捷運站！木柵「1500坪..

買房1年狂失眠！他「虧2成賣掉..

ETtoday房產雲

最新新聞more

北屯「租金天花板」現身　房東每..

「亞洲資產管理中心」公辦都更首..

「惠國麓境」為沙鹿定義新一代..

「桃園賓利哥」未依約付價金　1..

國賓飯店說明會再爆衝突　民團批..

8月移轉棟數月減11%　北市創..

14期鋼構店面締紀錄　洗車＋..

「義村羊肉爐」孤島掀熱議　台灣..

「家樂福北門店」結束營業日曝光..

砍價6千萬！　新東家2億接手高..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366