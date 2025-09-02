「亞洲資產管理中心」公辦都更首案　總投資53億吸市場關注

▲高雄市政府捷運局2日舉辦前金區後金段公辦都更案招商說明會，為亞洲資產管理中心高雄專區內首個公辦都更案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

金管會推動的「亞洲資產管理中心高雄專區」已於7月底正式揭牌，目前已有26家銀行、壽險公司及投信投顧進駐，高雄市政府捷運局2日舉辦前金區後金段公辦都更案招商說明會，為專區範圍內首個公辦都更案，總投資金額約53億元，引來市場高度關注。

高市捷運局2日舉辦「前金區後金段」公辦都更案招商說明會，該基地緊鄰O4捷運前金站，為專區範圍內的首案更新計畫。吸引包括光洲、名軒、巴巴、藏美、國泰等多家業者到場，投標預計12月8日截止。

高雄市副市長林欽榮表示，「亞洲資產管理中心高雄專區」以中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區為範圍，已吸引26家銀行、投信投顧及資產管理業者進駐，連北部重量級金融機構及4大會計師事務所也接連插旗。

而後金段公辦都更招商基地位於成功一路、前金二街的高雄專區內，現況為停車場與空地，位置鄰近亞灣2.0創新園區，可結合金融科技與高端資產管理，需求強勁，預期將吸引高端商辦與住宅同步進駐。

案名 位置 實施者 投資額 前金區後金段44地號等8筆土地公辦都更 成功一路 招商中 53億 舊市議會公辦都更 中正四路 台灣人壽 77億 O4站聯開案 中正四路 名軒開發 32.8億

▲周邊公辦都更、捷運聯開案。（ETtoday製表）

高雄市捷運局局長吳嘉昌指出，本案土地面積990坪，使用分區為第4種商業區，可住可商，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新設計，容積可達法定上限1.5倍，預計興建總樓地板面積不含車位約1.3萬坪，整體總投資金額約53億元，總銷金額約79億元，高市府可分回約25億元，全數投入捷運4線建設。

高雄市不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，該基地位於首座「亞洲資產管理中心專區」內，周邊已有舊議會公辦都更案及前金站捷運聯合開發案同步推進，雖然鄰近案量不小，不過由於其他2案以商辦為主，凸顯住宅大樓的稀缺性。隨金融專區持續帶來辦公商機，後續對住宅需求將形成加乘效果，對開發商來說頗具吸引力。

陳又齊直言，若該案產品規劃以住宅為主，將能補足專區內居住需求的缺口，「因為附近聯開案、舊議會都更案沒有住宅供給，反而增加住家的市場需求」，預估未來開價也要站上5字頭。

