北市每3人有1人買房選北投　建商稱1區段「委屈了」

▲房市大環境不佳，但北士科受惠輝達效應，買氣堅挺。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市大環境不佳，但北士科受惠輝達效應，買氣堅挺，近來北市預售實登有高達1/3都由北投貢獻。北士科分為軟橋段、新洲美段，目前均價前者較高。有業者認為，新洲美段具有河岸優勢，是高端客戶更需要的，「現在的行情委屈了，未來價格有望超車軟橋段。」

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前《ETtoday新聞雲》報導，在房市大環境低迷的環境中，北士科受惠輝達效應，買氣特別凸出，觀察5~6月台北市預售實價登錄，34%都是由北投區貢獻，也就是每3個人買房就有1人在北投。

事實上，北士科分為軟橋段、新洲美段，前者臨文林北路，推案時間較早，許多品牌建商都已推出個案，線上個案中最指標的是「潤泰之森」，目前尚未出現實登，市場預期單價可能破150萬元創區域新高。

而另一頭的新洲美段，為臨河岸側，線上個案「遠雄泱月」座落河景第一排，最高成交單價144.8萬元，也是目前為止北士科最高價實登價格，未來河岸第一排還有其他指標案將陸續推出，包括樺輝二期。

今（2日）新洲美段新案「佳元織川」召開記者會，該案剛公開，尚未出現實登，基地位於福美路、福國路，臨校園第一排，規劃26-43坪，據代銷透露，景觀戶別每坪價格抓在120~125萬元。





▲蔡錫全表示，北士科全區具有河岸、公園、校園第一排景觀的住宅只有4%。（圖／記者項瀚攝）

佳元建設董事長蔡錫全表示：「景觀為北士科最有價值的條件之一，北士科全區94公頃中，2年前購地的時候就鎖定現在織川這塊，面臨萬坪校園第一排，據統計北士科全區具有河岸、公園、校園第一排景觀的住宅只有4%。」

蔡錫全表示：「新洲美段未來將有一個一個案子推出，目前價格算是被低估了，未來價格有望超越軟橋段，因為比起靠近舊市區的軟橋段，高科技、高收入客群更講究生活環境的舒適度，新洲美具有水岸條件，更有競爭力。」

事實上，佳元建設過去在雙北推出許多都更案，包括「當代美術館」、「佳元植」、「佳元柒章」等等，本次在北士科推出「佳元織川」為首次前進重劃區。他透露：「今年3月又在新洲美段買了一塊地，就在輝達公布進駐之前，位置在河岸第一排，預計明年3~4月推出。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北士科為目前少數賣得動、甚至賣得不錯的區域，主要還是受惠科技題材，北士科住宅推案面積不大，在約5年前開始推案，已購客取得的成本落差不大，預期未來也比較不容易產生賣壓以及破壞行情的釋出價格。

《地產詹哥老實說》EP271／購屋免踩雷！ 達人教戰一眼看穿房市「裝熟區」