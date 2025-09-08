劍橋旁新市鎮崛起！1萬戶住宅將改變英國住房危機

▲英國首相施凱爾推動新市鎮。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

位於英格蘭東部富裕地帶、靠近劍橋的新市鎮北斯托（Northstowe）正逐步成形。隨著英國住房供應長期緊張，這座新興社區可能成為解決住宅短缺的示範。

根據法新社報導，北斯托距離劍橋西北約19公里，過去曾是英國皇家空軍基地。自2017年首批居民入駐以來，目前人口約3000人，約有1600戶房屋已有人居住。

目前北斯托生活設施有限，缺少商店與診所。不過官方規劃指出，將在現有空地和單一醫療機構旁建設「市中心區」，打造商業與公共服務集中地。

完工後，這座新市鎮將提供約1萬戶住宅以及8所學校。相關單位預估，未來20年人口可能增加至3萬人。

英國多年来一直面臨住房危機。人口老化與移民增加，使房屋供應無法滿足需求，房價高漲也讓年輕人買房越發困難。慈善組織Shelter England指出，全國約有35萬4000人正處於無家可歸的狀態。

為解決住房短缺問題，首相施凱爾（Keir Starmer）承諾，至2029年底前將興建150萬戶住宅，每年新建量目標達30萬戶，大幅高於近年水平。他正推動都市規劃法改動，降低環境限制，除了擴大現有城市開發，也將啟動打造英國「下一代」新市鎮的計畫。