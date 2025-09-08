ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

劍橋旁新市鎮崛起！1萬戶住宅將改變英國住房危機

▲▼ 英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾推動新市鎮。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

位於英格蘭東部富裕地帶、靠近劍橋的新市鎮北斯托（Northstowe）正逐步成形。隨著英國住房供應長期緊張，這座新興社區可能成為解決住宅短缺的示範。

根據法新社報導，北斯托距離劍橋西北約19公里，過去曾是英國皇家空軍基地。自2017年首批居民入駐以來，目前人口約3000人，約有1600戶房屋已有人居住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前北斯托生活設施有限，缺少商店與診所。不過官方規劃指出，將在現有空地和單一醫療機構旁建設「市中心區」，打造商業與公共服務集中地。

完工後，這座新市鎮將提供約1萬戶住宅以及8所學校。相關單位預估，未來20年人口可能增加至3萬人。

英國多年来一直面臨住房危機。人口老化與移民增加，使房屋供應無法滿足需求，房價高漲也讓年輕人買房越發困難。慈善組織Shelter England指出，全國約有35萬4000人正處於無家可歸的狀態。

為解決住房短缺問題，首相施凱爾（Keir Starmer）承諾，至2029年底前將興建150萬戶住宅，每年新建量目標達30萬戶，大幅高於近年水平。他正推動都市規劃法改動，降低環境限制，除了擴大現有城市開發，也將啟動打造英國「下一代」新市鎮的計畫。

關鍵字：英國劍橋房產雲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

劍橋旁新市鎮崛起！1萬戶住宅將改變英國住房危機

位於英格蘭東部富裕地帶、靠近劍橋的新市鎮北斯托（Northstowe）正逐步成形。隨著英國住房供應長期緊張，這座新興社區可能成為解決住宅短缺的示範。

3小時前

美工業不動產15年來首見需求下滑！　2因素衝擊租賃市場

受經濟放緩與供應鏈需求趨緩影響，美國工業不動產市場在歷經15年成長後，於2025年上半年出現首度下滑，成為疫情後最顯著的產業冷卻指標之一。

4小時前

出售舊屋期限延長至18個月　信義：放貸資金仍有限

繼打開「房貸水龍頭」後，中央銀行8日出手鬆綁換屋族限制，針對實質換屋自住者的1年換屋期限，將出售原有房屋期限由1年延長為18個月，可望稍稍舒緩「先買後賣」的壓力。信義房屋專家表示，雖然換屋族可鬆口氣，但關鍵仍是銀行可放款的資金有限。

4小時前

換屋人道走廊沒跟上！　他被限貸令夾殺「遭追繳千萬」

換屋自住族陳先生，在去年9月11日換屋，簽第一屋貸款切結，隨後在今年5月簽約賣出第一戶，孰料買方卡在貸款卡關，導致銀行要求陳先生支付1020萬元補繳貸款。今（8日），央行公告出售期限可延長為18個月，但明定去年9月20日後之案件才符合，陳先生對此憤憤不平。

5小時前

台中電梯大樓「屋齡30年該留嗎？」　他吐3點猶豫...釣出房仲

一名網友近日發文表示，他們家在台中市北區有一間電梯大樓的房子，離捷運站步行10分鐘，社區環境不錯，又在明星學區，但由於屋齡達30年，讓他不禁猶豫，是否該賣掉該房，轉而到北屯、水湳等地購置新屋。

6小時前

快訊／換屋人道走廊！　央行宣布出售期限從1年延至18個月

換屋族「人道走廊」來了！央行宣布，換屋族賣舊屋認定期限放寬，由目前的1年內需處分完畢延長至18個月。

6小時前

知名飯店宣布暫停營業！傢俱電器100元起出清拍賣　民眾搶翻現場

屏東最大飯店「鮪魚家族飯店屏東館」無預警宣布自9月1日起暫停營運1年，進行全面改裝升級。消息一出，館方隨即祭出「封館出清」，館內電視、冰箱、床墊、沙發等傢俱家電以百元起跳的超低價拍賣，現場湧入大批民眾搶購，氣氛熱鬧宛如大型市集。

7小時前

保障租期、限制漲幅　《租賃專法》修法方向惹怒房東

內政部提出《租賃專法》修法4大方向，引發房東反彈。中華民國租賃住宅服務總會（房東總會）直言，消息一出接獲大量抗議電話，許多人揚言「乾脆不要出租了」，批政策如「只保護房客、不顧房東」的單邊政策，建議應修法應增訂「租霸違約強制執行條款」。

7小時前

跌破眼鏡！　新板17年「寶咖咖社區」單價衝破百萬

寶佳機構推案遍布全台，主打高CP值、房價親民路線，然而其屋齡17年的社區竟出現單價百萬元交易，讓鄉民直呼「寶咖咖」首次破百萬。且該筆交易總價高達7200萬元，以寶佳的產品來說實在少見。

8小時前

新光復業、漢神登場　台中百貨商圈漲幅王出爐

台中市除了新光三越即將復業，年底「漢神洲際購物廣場」將在北屯登場，2大話題讓台中百貨商圈再次成為市場焦點。信義房屋專家指出，百貨商場設點不僅帶動人潮與商業聚集，更成為區域生活圈核心，對房市具備強大的保值與增值效應。

9小時前

【現場響起歡呼】基隆中元祭封路！民眾雨中大秀舞技

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「太保勇士」熱議高CP值　豪華..

台知名飯店暫停營業！傢俱電器1..

餐飲集團新品牌9個月收攤　在地..

一堆外國人「想買日本房」　他列..

屋主開2200萬　「一個月後降..

「重病男怕先死」房子急過戶....

女向7歲兒子收房租　原因曝光

去哪都遠！新社透天「開價150..

台中電梯大樓「屋齡30年該留嗎..

40歲以下購屋比例衝破5成　創..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新市鎮崛起！1萬住宅將改變英國..

美工業不動產15年來首見需求下..

出售舊屋期限延長至18個月　信..

換屋人道走廊沒跟上！　他被限貸..

台中電梯大樓「屋齡30年該留嗎..

快訊／換屋人道走廊！　央行宣布..

台知名飯店暫停營業！傢俱電器1..

保障租期、限制漲幅　《租賃專法..

跌破眼鏡！　新板17年「寶咖咖..

新光復業、漢神登場　台中百貨商..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366