小一新生創9年新低！專家：未來「這款住宅」恐怕沒人買

▲今年的小一新生數跌破18萬人。（圖／台灣房屋集團提供）

文／彭蕙珍／今周刊

今年小一新生人數創下近9年來新低。進一步觀察六都，今年國小1年級新生及國小總人數預估，相比上一學年減少，其中小一新生減幅最明顯的前3名，分別為台南市、新北市及台中市，其中台南市小一新生年減幅達5.8%，居六都之冠。

根據教育部最新公布「各教育階段學生數預測報告」顯示，今年9月，114學年度全台國小1年級入學新生人數，預估將從113學年度的18.2萬人，下滑至17.6萬人，年減約6264人。

不只小一新生，1~6年級國小生總人數，預估也將減少2.9%，且未來16學年，國小學生人數預估將持續下滑，平均年減約3.2萬人，至118學年度預估恐跌破百萬人。

生肖影響出生 虎年偏冷

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，1年級學童人口減幅趨勢明顯，與其出生年的人口數高度相關。今年小一新生生肖為狗寶寶和豬寶寶，傳統受生肖效應也會影響當年出生率。

她說明，普遍來說，龍年較旺、虎年偏冷，多少影響適齡入學年度的人數增減，而國小入學人數逐年遞減，確實反映出少子化現象日益嚴重，導致學童人口減幅擴大，相對也會延續影響未來國中以後階段的就學人口數。

張旭嵐指出，家庭人口數也會影響房市，子女數減少，加上不婚不生趨勢與高房價壓力，市場需求將更轉向2房以下小宅產品，3房以上家庭宅需求可能逐漸式微。

而且多數家長將資源集中，更講究精緻化教育，明星小學持續搶手，學校周邊的才藝班將更趨向多元，體能才藝班和智能開發課或程式設計課年齡層也持續下探。

台南學童人口六都最少 南科將帶動人口福利

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，社會結構、經濟條件與人口流動，都為影響城市結婚與出生率。

台南在南科蓬勃發展前，受限於就業機會不足，青年外移嚴重，粗結婚率從2015年起連續5年為六都最低，粗出生率也是六都倒數第一。

近2年受惠南科帶動就業率提升，青年回流，台南出生率已不再吊車尾，有利未來人口降幅減緩。

