預售屋賣一半「開始賣不動」要擔心？一票秒搖頭：兩回事

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣房市近期降溫，預售屋市場也跟著遇冷。有網友提出疑問，假設兩個小型建商手上各有6個案子、總戶數約1200戶，但銷售狀況不佳，A建商案子幾乎都只賣一半，B建商雖然前面幾案完銷，但後面新推的銷售不到1成，兩家一個月都只能賣不到5戶，交屋期落在2028至2030，「這樣哪個建商比較危險？」

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊，「預售屋只賣一半 開始賣不動 會怎麼樣？」目前房市買氣低迷，不少人擔心遇到爛尾或建商資金鏈斷裂。他假設在非六都地區有兩個小型建商，底下都有6個建案同時進行，總戶數約1200。

首先是A建商，該建商幾乎都只賣一半，結果遇到2025年房市冷卻，「開始一個月只賣不到5戶，預計交屋的時間在2028~2030。」再來是建商B，「前三個建案幾乎完銷，交屋期間在2025~2027；後三個建案今年初開賣，結果都賣不到1成，一樣是一個月賣不到5戶」，預計交屋期間則在2028~2030年。這樣哪個建商比較危險？

不少網友認為不用過度緊張，「還能賣掉一半表示沒什麼問題」、「以前預售屋到交屋還有1/3沒賣完，結果隔年突然就清掉了」、「慢慢賣而已，不然那些蓋到成屋才賣的不就都0？」也有人直言，買預售屋本來就有風險，「銀行會看預售銷售率決定貸款，賣太少銀行不放錢，建商又沒錢就會有爛尾風險。」

留言區還有人提醒，「有沒有回本跟會不會倒是兩件事，通常會倒都是金流出問題，不一定是不賺錢」、「大建商就比較不用擔心，小建商若錢先花掉，後面案子就危險」、「消費者根本看不到建商內部財務狀況，不如直接買成屋」、「會擔心就退掉，不然去廟裡擲筊吧XD」。