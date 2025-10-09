ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

婚前匯60萬幫女友繳房貸！工程師離婚想討回　法官打臉判免還

▲▼房貸,限貸令,示意圖,房市示意 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲林男婚前匯款協助鄧女繳房貸，離婚後想討回，法官判免還。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者莊智勝／新竹報導

新竹一名鄧姓女子106年在竹縣購入房屋，後因房貸利息太重，因此向工程師林男開口求救；林當時見鄧女是離異的陸配、經濟負擔重，因此匯款60萬元協助繳房貸，後2人萌生情愫，經歷結婚生子，又因性格不合而離婚，事隔7年後，林男竟要求鄧女返還該筆款項，並提告對簿公堂。新竹地院法官審酌，林男當時確實有匯款幫忙分擔房貸，但無法證明雙方有借貸合意，因此判鄧女免還。

判決書指出，鄧女106年向銀行貸款購入該屋，107年間因利息過重，生活被壓得喘不過氣，因此開口向林男借貸。林男表示，當時見鄧女是離異陸配，獨立維生、經濟負擔頗重，考量自己在科學園區附近科技公司任職，經濟狀況佳，因此應允，並匯款60萬予鄧女。事後2人萌生情愫，鄧女於110年懷有林男的孩子，2人於同年9月結婚，但婚後意見不合，112年11月隨即調解離婚，結束婚姻關係。林男主張，當時這筆60萬元是借款，要求鄧女於存證信函寄達後1個月返還。

對此，鄧女不否認林男當時確實匯了60萬元給她協助繳交房貸，但當時兩人是交往中的男女朋友，甚至林男還住在她的家中，由她照顧三餐等生活作息，林男出於對她平日照顧的感恩之情、以及追求示好之初衷，願意分擔60萬元之買房價金，實為出於贈與之意；且當時林男匯款前後，未曾向她表達日後應返還該筆款項之意，與林男主張借貸的常理不符。鄧女認為，2人之後結婚生子，長時間共同生活，如該筆金額為借貸，林男有充分時間向她請求，沒有任何理由在離婚後、甚至為未成年子女監護權對簿公堂後，向她請求7年前之借款。

新竹地院法官審酌，林男提出之匯款交易明細，只能證明雙方確實有金錢之交付，但不能證明有借貸之合意，且匯款原因很多，或為買賣、或為贈與，再加上當時雙方又是交往的關係，僅憑匯款明細不足以作為借貸關係之證據，而林男未能再提出其他事證證明借貸合意存在，因此請求鄧女返還60萬元為無理由，予以駁回。全案可上訴。

關鍵字：房產雲房貸

