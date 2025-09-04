美房貸市場降溫！　申請量連4周成長後首度回落

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房貸市場出現降溫跡象，在8月連續4周的成長後，來自購屋買家的房貸申請量在8月底明顯回落。此現象顯示，雖然利率有所緩和，但高房價與市場不確定性依然抑制了部分買家的入市意願。

根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association, MBA）公布的數據，截至8月30日當周，購屋相關的房貸申請量較前一周下降2%。而整體房貸申請活動，也因再融資需求下降而出現下滑。

MBA副總裁喬坎（Joel Kan）指出，購屋貸款的活動已從前幾周的高點退步，反映出近期房價維持在高檔，導致許多首次購屋者難以負擔，加上可供選擇的房源仍然有限，使得需求受壓抑。與此同時，儘管房貸利率略為下滑，但幅度不足以激勵更多買家進場。

MBA統計顯示，30年期固定利率房貸的平均利率本周微幅下滑至7.21%，略低於前一周的7.31%，但仍處於20多年來的相對高點；對於依賴貸款購屋的消費者來說，負擔壓力依舊沉重。

此外，再融資申請量也同步下滑。由於現行房貸利率仍高於疫情期間的歷史低點，大多數屋主選擇維持原有低利貸款，不願轉貸，導致再融資活動仍然低迷。

自2023年底起，美國房貸市場曾因利率趨緩而迎來一波短暫回溫，但近月來隨著通膨居高不下及聯準會（Fed）延後降息預期，使得買氣再度轉弱。

市場觀察人士表示，除非美國聯準會在年底前明確釋出降息訊號，否則房市可能將持續處於盤整階段，購屋貸款需求難以大幅回升。根據MBA預估，2025年全年房貸市場仍將面臨高利率、高房價與低庫存的三重挑戰。