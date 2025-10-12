只想安穩終老…高雄婦買房「借名登記」！　14年後竟遭兒要求搬離

▲郭婦向兒子借名登記買房，未料14年後竟被兒子要求搬離。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄一名顏姓男子為了房產不惜與母親郭婦對簿公堂，認為該房登記在他名下，想與前妻、孩子共同搬回居住，因此自113年9月起不斷要求母親搬離，並稱願意補貼租屋租金，然郭婦置之不理，顏男因此提告請求遷讓房屋。但橋頭地院法官審理後，認定該屋係郭婦所購買，顏男僅是借名登記，因此駁回顏男請求。

判決書指出，顏男主張該屋於99年8月購入，並由他登記取得所有權，當時由他與配偶張女、母親郭婦同住，後經歷他工作外派、妻子搬離，並於107年結束婚姻，後張男即將結束長期外派生活，且與前妻討論後，為給孩子一個完整的家，決定搬回該屋居住。顏男於113年9月起不斷向母親表示想將房子收回自住，並要求母親盡快搬離，還撐願補貼租屋租金，但母親置之不理，因此只好提出告訴，要求郭婦將房屋騰空返還。

但郭婦卻表示，該間房屋當初是由她在女兒陪同下透過房仲覓得，但因她無工作紀錄及收入證明，難以辦理貸款，考量兒子顏男有職業軍人身分，經徵得同意後，以顏男名義辦理貸款。完成購屋後，每月8500元的房貸，均由郭婦匯款或存款進顏男戶頭繳納。

後顏男於101年退伍，並以退伍金償還貸款，郭婦感念其孝心，並未反對，但有強調該屋是她買來養老，並打算住到終老，當時顏男也表示同意。郭婦認為，因雙方有借名登記之約定，顏男房子為郭婦所有，擔心她死後房屋需作為遺產與其他繼承人按比例分配，才會提告要求她搬離。

橋頭地院法官審酌證人郭婦女兒說法，以及銀行匯款紀錄，勘信房貸係由郭婦繳納；且在雙方對話紀錄中，顏男曾傳訊「這個從來不是我開口要求來的，請想清楚當初誰找我商量的」等語，足認房屋為借名登記在顏男名下一節為真，郭婦為該屋實際所有權人應屬有據，因此駁回顏男請求。全案可上訴。