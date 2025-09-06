「台灣口香糖」產業萎縮　檳榔攤數近20年腰斬

記者項瀚／綜合報導

「台灣口香糖」檳榔過去生意非常好，各地交流道都可見到整排的檳榔攤，但如今食用的人越來越少，產業也隨之萎縮，據統計近20年來，全台檳榔攤家數腰斬。不具名業者表示，以過去桃園檳榔攤的一級戰區來說，月租金雖然僅2~3萬元，但仍有許多店家關門。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台灣口香糖」檳榔過去生意非常好，但如今食用的人越來越少，產業也隨之萎縮。（圖／記者項瀚攝）

檳榔被稱為「台灣口香糖」，只要在交流道邊的大馬路上，經常見到整排的檳榔攤櫥窗、閃著霓虹燈，宛如檳榔一條街，但隨健康意識抬頭，台灣的檳榔攤數量越來越少。

據財政部資料統計，台灣檳榔零售業家數自18年前統計以來，呈現大幅度下降，2007年時全台有1萬1132家，10年後到了2017年剩下6008家，如今更只萎縮到剩下5484家，相較18年前等同腰斬。

一位資深的工地主任表示：「工地大家常說的『工地三寶』，包括檳榔、香煙、保力達，現在不論是老師傅或學徒，抽菸、喝保力達還是相當普遍，但吃檳榔的人真的越來越少，尤其是年輕人，他們覺得滿嘴檳榔，把妹會困難許多。」

▲全台檳榔零售家數呈現明顯的下降趨勢。（表／記者項瀚製）

檳榔攤業者A先生表示：「檳榔攤越來越難經營，主要是因為食用的人口變少，再來是工也不好請，以桃園各個交流道來說，過去中華路、春日路、民族路都是檳榔攤的一級戰區，全盛時期一條路上多達20幾家檳榔攤，現在卻只剩下2~3家。」

A先生指出：「以桃園交流道旁的主要幹道來說，一間檳榔攤最大頂多15~20坪，每月租金僅2~3萬元，但即便如此，受到缺工與市場萎縮的影響，還是有很多店家做不下去，事實上也不只桃園，像是中和中正路過去也是檳榔一條街，如今也收掉了很多店。」

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「緊鄰交流道的中華路、春日路、民族路路段，車流量大，但行經人潮不多，因此開設檳榔攤是最合適的選項，供大貨車司機買檳榔、飲料，而若面積大一點則也有開設便利商店。」

不過，廖壽業表示：「這些路段大多都是小透天，房東就住在樓上，一樓作為出租使用，面積普遍不大，在檳榔產業沒落之下，轉租空間也相當有限，部分店面租給小賣部、飲料店，更多的店面則直接空置，想租也租不掉。」





▲桃園緊鄰交流道的中華路、春日路、民族路上檳榔攤越來越少。（圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招