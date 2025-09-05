總銷破2千億！　愛山林、宏匯攜手奪「全台最大捷運聯開案」

▲「十四張聯開案」基地面積14.3公頃，將興建8棟39~51層大樓，為全台最大的捷運聯開案。（圖／翻攝自新北捷運局）

記者項瀚／台北報導

全台最大捷運開發案「十四張聯開案」完成評選，由宏匯、愛山林、甲山林共同投標組成團隊拿下。該案基地面積14.3公頃，開發規模超過25萬坪，規劃商場、商辦、住宅，全案總銷高達2000億元以上，將興建8棟大樓，樓高規劃39~51層，相當具有氣勢。

新北捷運局今（5）日公告，宏匯、愛山林、甲山林共同投標組成團隊獲評選為「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」最優申請人，將依程序續研擬審定條件後，通知最優申請人簽訂投資契約。

新北捷運局長李政安表示：「本案開發基地約14.3公頃，開發規模超過25萬坪，共計兩家廠商提出申請，最後由宏匯、愛山林、甲山林共同投標組成團隊獲選，預估引入民間投資金額約985億元，將興建複合式開發建築群，包含商場、辦公及住宅功能。」

李政安表示：「本開發基地享有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道，交通條件十分便捷。」

另外，李政安表示：「緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與上個月甫動工的十四張B單元區段徵收區，透過整體開發塑造優質的生活環境，預計將成為新北市溪南新都心，也為新店區打造全新的城市風貌。」

▲「十四張聯開案」開發基地約14.3公頃，開發規模超過25萬坪。（圖／翻攝自新北捷運局）

事實上，愛山林與宏匯集團近期積極合作，一起拿下了不少北部指標開發案，包括中正紀念堂聯開案，雙方將各出資50％、50％，預計斥資38.4億元，開發為結合住宅、辦公、商場等功能的複合式建築。

另外，愛山林與宏匯也共組「山林匯」公司，拿下南港「台電CR1」公辦都更案，基地廣達3.06公頃（約9245坪），位於市民大道八段、向陽路口，規劃住宅與商辦，總銷上看500億元。

愛山林副董事長張境在表示，公司看好北部精華區房市剛性需求，積極布局公辦都更與聯開案，本次再度攜手「十四張聯開案」，宏匯占33％、愛山林占47％、甲山林占20％，動工時間初步預計在2年後，屆時就會開始做一些預售。

張境在表示，「十四張聯開案」總銷達2000多億元，除了裙樓，將興建8棟大樓，樓層高度規劃39~51層，2樓部分規劃聯通商場。另外，其中5棟的12樓以下作為商辦、13樓以上規劃住宅，另外3棟則規劃為純住宅，推案價格尚未確認。

