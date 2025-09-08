美工業不動產15年來首見需求下滑！　2因素衝擊租賃市場

▲美國房市變動。（圖／Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

受經濟放緩與供應鏈需求趨緩影響，美國工業不動產市場在歷經15年成長後，於2025年上半年出現首度下滑，成為疫情後最顯著的產業冷卻指標之一。

《CNBC》報導，全美主要倉儲與物流空間的「淨吸納量」在今年第二季轉為負值，顯示租戶解約或縮減空間的情況已超過新租契約，這是自2010年以來首次見到需求轉負的現象。分析指出，電商成長放緩與高利率壓力，讓企業對擴展倉儲空間的意願降低。

根據商業不動產開發協會（NAIOP）數據，今年上半年全美工業空間淨吸納總量為2700萬平方英尺，其中第二季單季則為負1130萬平方英尺，顯示市場出現明顯收縮。

觀察顯示，在2020至2022年間，工業不動產租賃因電子商務需求暴增而大幅成長，但自2023年下半年起，企業紛紛調整庫存與物流策略，進而壓抑新租需求。此外，過去幾年開發商大量新增供給，也推高空置率。

報導指出，目前許多企業寧可續租現有空間、談判更具彈性的租約條件，也不願意承擔高利率與經濟不確定性所帶來的風險。這種保守策略正導致整體工業地產市場步入調整期。

不過專家認為，儘管短期內市場將持續面臨壓力，但隨著製造業回流與供應鏈在地化的趨勢延續，中長期仍可望支撐工業用地的基本面，尤其是位於交通樞紐與人口密集地區的設施。目前市場高度關注2025年下半年與2026年上半年的走勢，觀察是否會有復甦訊號，特別是在聯準會（Fed）啟動降息後，是否會帶動企業信心回溫與資本支出回升。