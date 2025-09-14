台南捷運藍線動起來！沿線成房市熱點　網友吵翻「南高置產首選」

▲交通部2024年有條件通過台南捷運第一期藍線綜合規劃。（示意圖／翻攝自台南捷運官網）

記者陳致平／綜合報導

台南市交通局與都發局積極推動、規劃台南捷運系統的建設，交通局會優先評估合適的車站地點，並與地主協調，希望朝公私部門合作辦理「捷運開發區」的模式處理。現階段進度最快的藍線第一期，將成為捷運開發的關鍵區段。對此，不少網友開始討論台南的生活機能將大幅提升，有人將其與高雄進行比較，探討哪個城市更有發展潛力。

南市府表示，目前藍線已由國發會審查通過，藍線沿線作為串聯藍線至沙崙的重要路線，交通局長王銘德指出，第一期藍線路線行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路，全線長度約8.39公里，共設置10座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南捷運進度較快的第一期藍線，將成為捷運開發的關鍵區段。（圖／台南市交通局提供）

王銘德表示，捷運第一期藍線將成為串聯台鐵、藍線延伸線、紅線及綠線的關鍵交通骨幹，對於台南都會區和整體捷運路網的發展至關重要。

都發局指出，以第一期藍線為例，未來將藉由公私部門合作推動「捷運開發區」，且同步改善周邊人行空間，藉此打造出全新的台南都會生活景觀。此外，綠線預計經過的台南車站，也將由交通局進行站前廣場改造，使其轉變為以行人為主的空間，並重新調整人車動線，這將成為未來台南的都市亮點。

至於捷運場站的規劃，會先由交通局評估適合的設站地點並與地主進行溝通，主要會以公私部門合作開發「捷運開發區」的方式進行。

▲有在地人認為藍線可以有效減緩假日南紡周邊的塞車潮 。（圖／記者張雅雲攝）

台南捷運建設加速，藍線備受矚目，引起網友在ptt上熱烈討論，有人對台南捷運藍線的規劃持保留態度，認為其路線並未經過人口密集的舊市區，直言捷運帶來的效益有限。他們將台南與高雄相比，「高雄市區道路規劃太強了 方方正正的」，直言高雄的道路規劃更佳，開車也比台南方便，並表示「高雄真的是定居的首選」。

不過，也有網友對台南的未來發展抱持樂觀態度。他們認為，推動捷運是台南解決現有交通困境、提升城市機能的必要之舉，能夠有效降低市區車流量壅塞的狀況，也能減低對機車的過度依賴，再加上南科帶來的產業發展，特定區域如歸仁的潛力備受看好，這讓他們相信台南的發展潛力十足。