美房貸利率驟降至6.29%　創2025最大單日跌幅

記者張靖榕／綜合報導

美國30年期固定房貸利率近日出現大幅下滑，創下一年來單日最大跌幅，為購屋者和再融資市場帶來利多。不過，專家也警告，短期內利率仍可能出現波動，提醒民眾審慎因應。

《CNBC》報導，追蹤全美房貸利率的《每日貸款新聞》（Mortgage News Daily）指出，9月5日當天，30年期固定房貸利率下跌16個基點，來到6.29％，相較一日前的6.45％大幅回落。這是自2023年以來，單日跌幅最大的一次。

此次房貸利率回落，與美國最新公布的就業數據不如預期有關。8月的就業報告顯示，美國勞動市場降溫，令市場預期聯準會升息壓力減輕，資金因而湧入債市，進而推低房貸利率。房地產業者指出，儘管房貸利率下滑，仍未見到明顯的購屋潮回歸。購屋人普遍仍觀望價格走勢，尤其是在通膨和房價居高不下的情況下，購屋成本仍處於高檔。

儘管利率下滑對房貸再融資有利，但根據美國抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association, MBA）資料顯示，目前進行再融資的民眾仍屬少數，原因是大多數現有屋主的房貸利率仍遠低於目前水準。根據MBA分析，儘管短期利率出現下滑，但未來數周仍有可能出現「反彈」，尤其在聯準會下一步政策尚不明朗的情況下。

MarketWatch報導則指出，這波利率下降雖有助於降低民眾房貸壓力，但整體房市需求仍受到高房價與經濟不確定性的抑制。對於貸款機構而言，則可能稍微舒緩成交量低迷所帶來的壓力。