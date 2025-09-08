餐飲集團新品牌9個月收攤　在地曝：租金、人事壓力大

▲「犝犝燄牛排館」是「嗑肉石鍋」新品牌，全台首店去年12月才剛試營運。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「犝犝燄牛排館」是「嗑肉石鍋」新品牌，全台首店去年12月才剛試營運，位於高大特區，搶眼的外觀迅速成為網美打卡地標。沒想到才營運短短9個月，9月初無預警熄燈，不少在地人都相當錯愕。專家預估，該店月租金約15萬元，租金、人事都有相當壓力。

「嗑肉石鍋」2017年創立，以高CP值火鍋打響名號，短短幾年間展店快速，全台北中南都有，已有超過20間分店，「犝犝燄牛排館」為「嗑肉石鍋」打造的全新品牌，全台首店就位於高雄的高大特區，跨足西式牛排市場，主打岩燒牛排搭配吃到飽的自助吧，去年12月才剛試營運，吸引不少在地人聚餐。

▲該店主打岩燒牛排搭配吃到飽的自助吧，吸引不少在地人聚餐。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到才營業短短9個月，門口貼出9月1日正式結束營業公告，無預警熄燈，連在《Google Maps》上都已顯示永久歇業，不少民眾都相當錯愕。記者致電該店詢問，電話均無人接聽。

在地仲介透露，該店面約83坪，預估月租金約15萬元，目前尚無新的出租訊息，而實登也未揭露該店租金。

▲門口貼出9月1日正式結束營業公告，無預警熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店店東蔡岳霖表示，由於高大特區新大樓數量愈來愈多，人口陸續進駐，住戶消費力旺盛，吸引餐飲業者搶進。目前該區1樓店面租金單坪約2000元，藍田路靠近台17線路段，坪數80~85坪店面，月租金約15萬元上下，店面愈近家樂福楠梓店租金愈高。

犝犝燄牛排館小檔案 位置 高雄藍田路 坪數 83坪 特色 岩燒牛排 + 吃到飽自助吧 開幕時間 2024/12 預估月租金 15萬元 區域租金行情 1樓店面單坪2000元

▲犝犝燄牛排館小檔案。（ETtoday製表）

蔡岳霖分析，目前高大特區屋齡10年內大樓成交價多穩定在實價登錄範圍內，單價約30萬元上下，吸引不少首購族進駐，雖然該區有高雄大學的學區與住宅客源支撐，但區內不少餐廳裝潢投資龐大，加上租金、人事、水電及食材成本，每日營運壓力沉重，若非尖峰時段持續客滿，在翻桌率有限情況下，難以抵銷高額固定成本，恐成退場主因。

