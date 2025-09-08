跌破眼鏡！　新板17年「寶咖咖社區」單價衝破百萬





▲寶佳機構屋齡17年的中古豪宅「史丹佛」成交單價破百萬。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

寶佳機構推案遍布全台，主打高CP值、房價親民路線，然而其屋齡17年的社區竟出現單價百萬元交易，讓鄉民直呼「寶咖咖」首次破百萬。且該筆交易總價高達7200萬元，以寶佳的產品來說實在少見。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招



[廣告]請繼續往下閱讀...

近期實價揭露，板橋新板特區17年社區「史丹佛」15樓戶以7200萬元成交，權狀91.8坪，拆算單價101.9萬元，創下該社區歷史新高紀錄。

這筆交易，也在PTT房屋版掀起熱議，「板橋不只預售破百，好地段的中古屋也能破百，現在連寶佳的中古也…，這應該是寶佳第一個破白的社區吧！」

房市專家何世昌表示，寶佳機構為全台最大的建商體系，旗下有非常多的建商公司品牌，寶佳推案遍及全台，但主要鎖定高CP值、首購型客戶，因此在台北市、新北最高價地段的推案較少，自然也難看到單價百萬元的交易。

何世昌指出，觀察寶佳體系於台北市的推案，一些屋齡比較新的社區像是士林「築禾韻」、「協和新天母」最高單價僅9字頭，而「史丹佛」位於新北最貴的新板特區，房價媲美北市不少地區。

何世昌直言：「雖然無法完全地一一盤查，但本次新板特區史丹佛，確實很可能是寶佳第一個破百萬元的交易，且還是中大坪數、總價過新北豪宅限貸令的金額，以寶佳的產品來說實在少見。」

▲「史丹佛」成交行情整理。（表／記者項瀚攝）

「豪宅阿亮」、大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示，「史丹佛」近年有不少轉手交易，成交價都落在8~9字頭，本次15樓戶以破百萬元價格成交，除了可能是屋況條件不錯，重點是該戶屬於新府路第一排戶別，視野景觀佳，看出去就是縣民廣場。

江志亮指出，在新北特區想要坐擁景觀，大多是大坪數的豪宅產品，單價破百萬、總價破億相當常見，例如「東方富域、「世界花園橋峰」等等，而本次交易的「史丹佛」由寶佳打造，屋齡已17年，地段與景觀是最大賣點，不然以社區規劃與建築品質來說，確實沒有特別好。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招