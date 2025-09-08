知名飯店宣布暫停營業！傢俱電器100元起出清拍賣　民眾搶翻現場

▲鮪魚家族屏東館將進行全面改裝，跳樓價出清大型傢俱，引起民眾搶購。（翻攝臉書「鮪魚家族飯店屏東館」）

圖文／鏡週刊

屏東最大飯店「鮪魚家族飯店屏東館」無預警宣布自9月1日起暫停營運1年，進行全面改裝升級。消息一出，館方隨即祭出「封館出清」，館內電視、冰箱、床墊、沙發等傢俱家電以百元起跳的超低價拍賣，現場湧入大批民眾搶購，氣氛熱鬧宛如大型市集。

鮪魚家族飯店由華偉漁業集團轉投資，在全台共有高雄、鹽埕、屏東、台東4館。屏東館於2016年斥資6億元打造，共有184間客房，是當地規模最大的飯店。而營運9年後，因國旅市場疲軟及升級需求，館方決定暫停營運，並將原三星級飯店升等至四星，未來甚至不排除朝五星級發展，並計畫引進國際品牌。

▲鮪魚飯店於2016年落成，斥資6億打造。（翻攝臉書「鮪魚家族飯店屏東館」）

此次封館出清吸引不少民眾前來撿便宜。館方規劃連續9天的特賣會，32吋電視每台只要100元、冰箱300元、單人床300元、雙人床500元，許多民眾一大早就帶著貨車排隊，有人一次抱走多台電器，也有人專程搶購大床墊，場面一度擠爆飯店門口。

館方強調，部分設施已先捐贈予弱勢家庭，其餘物資則以超低價回饋在地鄉親。雖然屏東館將熄燈一年，但其他館別仍正常營運。業者表示，希望經過這次全面升級後，屏東館能以全新姿態回歸，結合城市文化與設計美學，成為在地觀光新地標。



