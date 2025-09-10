保留2成婚育宅！桃、南「909戶社宅」第二波申請時間曝

▲桃園「慈文安居」外觀。（圖／翻攝自國家住都中心）



國家住宅及都市更新中心宣布，將於9月15日起啟動第三季第2波中央社會住宅招租作業。本次共釋出桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」兩案，合計提供909戶，並配合內政部最新政策，保留20%戶數給新婚及育兒家庭，提醒符合條件的民眾踴躍申請。

國家住都中心指出，為配合內政部宣布的「青年婚育租屋協助專案」，公告招租的2案中央社宅，即針對新婚夫妻、育有學齡前(0-6歲)兒童的家庭，提供20%婚育保留戶，9/15開放申請。今年第二季、第三季第一波招租之中央社宅，則以原有規劃至少5%提供給婚育家庭辦理抽籤。

第二波桃園「慈文安居」及台南「新都安居A」將於9月15日至10月14日開放受理申請，預計明年1月9日抽籤，最快3月1日入住。

▲「新都安居A」套房實品屋。（圖／翻攝自國家住都中心）



國家住都中心表示，本次招租的桃園「慈文安居」位於桃園藝文特區生活圈，共288戶，提供套房、二房及三房型，租金（含管理費）6,220元起，社區內規劃店鋪、幼兒園及戶外休憩空間，生活機能完善，並保留30%戶數優先照顧軍職人員及眷屬。

另外，台南市東區「新都安居A」位於南臺南副都心生活圈，為臺南首案中央社宅，共621戶，提供套房、二房及三房型，租金（含管理費）4,630元起，社區未來將引進社福資源並設有店鋪、幼兒園等，鄰近學區、醫院與公園，提供優質居住環境。