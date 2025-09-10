高齡化浪潮來襲　高醫商圈養護中心無貸款2億轉手

記者張雅雲／高雄報導

台灣進入老齡化社會，不少長照中心興起。高雄「信心養護中心」位於三民區高醫商圈，由2自然人分成2筆交易，合計2億元入手，且採無貸款方式購入，該中心地坪156.99坪，換算地價單坪132.7萬元，專家分析，高醫商圈地點取得不易，應是為長久穩定的租金收益。

▲高雄「信心養護中心」位於三民區高醫商圈，由2自然人分成2筆交易，合計2億元入手。（圖／記者張雅雲攝）

「信心養護中心」位於三民區高醫商圈，根據實登揭露，該中心5月分為2筆交易成交，2透天屋齡均為37年，土地合計為156.99坪，分別為1億1835.6萬元、9003.2萬元，合計2億838.8萬元，為住4用地，換算地價為132.7萬元，並備註為「目前經營養護中心親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易。」

據了解，賣家為資峰興業公司，經營餐飲業。新買家則為2位蔡姓自然人，該長照中心表示，目前均正常營業。根據《國家衛生研究院長照資源網》顯示，該中心2004年成立，共有47床，為老人長期照顧機構服務，至今已經營21年。

▲高醫商圈以高雄醫學大學，以及附屬的中和紀念醫院為中心向外擴散，屬於市中心區段。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，這類長照機構屬於特殊交易，加上又是關係人，難以用一般行情評估，尤其還可持續營業、連牌照直接轉手，可免去重新申請的麻煩，加上因應社會高齡化，未來長照業務持續增加，收租效益強，不論是先收租還是之後整合周邊透天，近期都相當搶手。

像是之前位於三民區的「新榮總養護中心」，目前已歇業。去年底由城揚建設集團以許姓自然人名義，總價2億9635萬元，採無貸款方式購入，目前開出月租金30萬元找新租客。

在地仲介透露，該中心月費2.8萬元起，以滿床47床換算，投報率也有7.5%。若採整棟出租，預估月租金約20萬元。

名稱 位置 交易日期 總價 現況 新買家 信心養護中心 三民區自由路 2025/5 2億838.8萬元 持續經營 自然人 新榮總養護中心 三民區鼎金後路 2024/11 2億9635萬元 已歇業，舊址30萬招租 城揚建設集團以許姓自然人名義

▲高雄近期養護中心交易。（ETtoday製表）

陳揚智表示，高醫商圈以高雄醫學大學，以及附屬的中和紀念醫院為中心向外擴散，屬於市中心區段，周邊生活機能完善，學校、市場、捷運、公園綠地都具備，形成完整生活圈。

商圈發展成熟，進駐的人口多且密度高，已形成集市效應，帶動店面租金成長，該區純素地不多，以透天行情換算該區地價，單價約落在130~140萬元，陳揚智分析，該筆交易也算符合行情，周邊以透天住家為主，屋齡約30年，地坪約20~30坪，總價落在3000萬元左右，多為自住、收租，釋出量也不多。

