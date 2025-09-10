嘉義老家沒人住「電費25萬」！他一看帳單被嚇傻

▲民眾表示，嘉義老家無人居住，電費帳單卻高達25萬元。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

嘉義縣布袋鎮一處無人居住的老宅，竟在8月收到高達25萬9千多元的天價電費帳單，讓屋主家屬驚呼「又不是挖比特幣！」。事後查證才發現是台電抄表輸入錯誤，實際電費僅約300元。烏龍事件曝光後，引發網友熱議，不少人直言「差點被坑慘」，並呼籲必須仔細檢查每期電費帳單。

原PO在臉書《爆料公社》發文指出，布袋農村老家為三合院，平時僅偶爾有親戚回去整理，今年7月還因颱風屋頂全被掀飛。近期親戚收到通知，稱自動扣款戶頭餘額不足，仔細查看才發現電費高達25萬9457元，令他相當傻眼。

他隨後前往台電查詢，才得知度數計算錯誤，實際僅需繳交300餘元。然而，同村已有數戶長輩因未察覺異常，繳了數萬元帳單，讓人難以置信。該網友提醒，「每期電費帳單使用自動轉帳的一定要留意，否則權益受損還不自知」。

對此，台電嘉義區營業處回應，因更換新電表後，抄表資料輸入發生錯誤，加上颱風過後人員忙於災後搶修，未能及時更正，導致帳單金額異常。發現後已立即修正，並向用戶致歉，同時強調將檢討改進，加強人員教育訓練與帳單檢核機制，避免類似情況再度發生。

經濟部則提醒，若民眾發現電費異常，可撥打24小時客服專線1911或向各區營業處反映，台電將派員複查電表，並重新計算電費，多退少補，不會影響用戶權益。此事件也讓不少民眾紛紛檢視自家帳單，直呼「真恐怖，還好有發現！」。