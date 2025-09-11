台積設廠後最低量！　高雄購屋核貸件數年減4成

▲今年上半年高雄新增房貸僅1萬189件，年減逾4成，創台積電設廠效應以來最低點。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房貸難，民眾叫苦連天，房仲集團統計，今年上半年高雄新增房貸僅1萬189件，年減逾4成，創台積電設廠效應以來最低點。有6個主要行政區，上半年新增房貸件數對比去年同期直接砍半，尤其苓雅區，核貸件數從1638件直落剩不到400件，直接腰斬再腰斬。

台灣房屋集團根據聯徵中心資料統計，高雄市今年上半年新增房貸件數為1萬189件，相比去年同期，整體核貸量少了約4成，為自2021年台積電宣布設廠以來的最低點。其中，苓雅區核貸件數暴跌77.4%，從1638件大減至371件，鼓山區則大減70%至468件；橋頭、左營、楠梓、小港也都腰斬，分別減幅58.7%、58.4%、53.1%、52.9%。

而觀察覈貸條件，今年上半年高雄平均核貸成數落在79.01%，較去年下滑0.74個百分點；貸款利率則升至2.42%，年增0.27個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，以入榜的幾個核貸量腰斬區，均屬近年供給需求量大的房市熱區，去年上半年又有交屋潮推升核貸量，但隨後銀行嚴守放款天條、財力審核趨嚴，又得排隊撥款，以致核貸數量大減。

地區 2024H1核貸棟數 2025H1核貸棟數 差異(件) 增減幅(%) 2025H1核貸成數(%) 較去年同期增減(百分點) 2025H1貸款利率(%) 較去年同期增減(百分點) 全市 17,650 10,189 -7,461 -42.3% 79.01 -0.27 2.40 0.27 苓雅區 1,638 371 -1,267 -77.4% 75.77 -3.86 2.53 0.38 鼓山區 1,560 468 -1,092 -70.0% 77.80 -1.94 2.42 0.31 楠梓區 523 216 -307 -58.7% 77.99 -1.91 2.33 0.35 左營區 2,048 851 -1,197 -58.4% 79.09 -0.83 2.41 0.25 鳳山區 81 38 -43 -53.1% 72.22 -6.33 2.41 0.32 小港區 922 488 -484 -52.9% 77.53 -2.26 2.38 0.25

▲2025上半年高雄房貸量腰斬區。資料來源：財團法人金融聯徵中心。（ETtoday製表）

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻指出，苓雅區核貸量驟減，主因去年「繽海」等大案交屋推升基期，今年則因部分交屋撥款不順、利空頻傳，帶看與成交冷清，購屋族觀望保守，甚至出現貸款卡關解約案例，致使核貸量明顯萎縮。

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，鼓山、橋頭及左營等區都位於北高，去年上半年受台積效應影響，核貸量一度衝高，但今年房貸利率上揚，購屋成本增加，剛性需求及投資需求同步降溫，此外，鹽埕、橋頭及小港區，新案量有限，買方又選擇暫緩進場，降低核貸量。

李家妮表示，今年上半年，銀行多採取以價制量，對貸款人的信用審核仍維持一定的風控標準，因此即便好不容易等到貸款，核貸成數與利率條件相對保守，以致今年核貸條件不如去年，房貸量也大幅下滑。

