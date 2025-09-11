南屯女富豪出手　1.7億無貸款入手七期「1號」豪宅

▲台中七期府會園道門牌1號的超豪宅，出現中樓層交易，根據實登揭露，南屯女富豪出手，以無貸款、1.7億元總價入手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期府會園道門牌1號的超豪宅，出現中樓層交易，根據實登揭露，南屯女富豪出手，以無貸款、1.7億元總價入手，取得單價來到88.7萬元，成為該社區總價第4高的交易。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

經查，南屯女富豪以1.7億元出手「寶璽天睿」中樓層面積185.05坪，去年9月13日成交，巧合的是簽約沒幾天就遇919信用管制，一直延續到2025年8月份，才完成過戶，不過根據資料顯示，該戶無貸款，以全現金交屋。而買方背景為貿易業者。

七期資深房仲廖香婷說：「近期豪宅市場大多以現金無貸款方式交易，主要還是受到信用管制的影響，但實際上對於破億元豪宅客層來說，這類政策影響有限，反而更凸顯現金實力的分水嶺。」

▲「寶璽天睿」也奪下2024年台中超豪宅成屋最高單價寶座。（圖／記者陳筱惠攝）

廖香婷表示：「能一次付清的買方，多半是傳產富豪、企業主或二代接班族，將豪宅視為資產配置的一環，延續『資金為王』的置產邏輯，市場氛圍也逐漸形成『頂級豪宅走現金流、一般市場靠貸款』的兩極化現象。」

「寶璽天睿」素有七期「1號門牌豪宅」封號，社區管理與公設規劃也堪稱豪宅市場指標。尤其在去年2024年，七期共創下17筆成屋交易，其中，「寶璽天睿」當時最高實登每坪成交單價98.3萬元，奪下2024年億元級豪宅成屋最高單價寶座。

《住展雜誌》發言人陳炳辰認為：「雖然台中在單元二、14期、水湳中央公園特區等區域崛起，但真正大坪數豪宅、億元級的交易還是集中在七期新市政中心，且在預售價格突破百萬元消息下，成屋交易8字頭，仍具備優勢。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招