ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

老公寓沒電梯「值得買嗎？」　內行點出關鍵...1縣市還能買

▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲老公寓值得買嗎？（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

大家會買老公寓嗎？近日就有網友發文表示，房屋老舊，或許可以靠裝潢解決，但老公寓的話，往往沒有電梯，周遭環境也不一定好，現在老公寓真的還值得買嗎？對此，信義房屋專家認為，如果是台北市的話，就沒什麼問題，老公寓到處都是。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「現在的老公寓真值得買？」為標題發文，提到公寓如果老舊，可以靠裝潢解決，但問題是，老公寓往往沒有電梯、樓梯簡陋，周遭環境也不是很好。他認為，老公寓沒有比新房子便宜多少，也不知何時才有機會都更，這樣還值得買嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「光是想到我60歲還要爬樓梯，算了」、「老公寓唯一贏的只有在地點跟價格而已」、「房地產就是地點、地點、地點」、「值不值得是看價錢」。也有網友表示，「有小孩的買學區老公寓還不錯啊」、「一樓公寓超爽」、「一樓公寓如果還可以停車很好啊」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，如果是台北市，就沒有什麼問題，畢竟老公寓到處都是、沒什麼新成屋，而且老房子還是有「坪數比較實在」的優勢，只是其他縣市則不一樣，可能會有重劃區、很多新大樓，相對而言，老公寓就沒這麼吃香了。

關鍵字：老公寓PTT公寓曾敬德信義房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

進度超前！高雄大寮社宅開箱　384戶幸福宅搶先看

由高雄市政府水利局代辦的「大寮社會住宅（第一期）新建統包工程」進度傳出好消息，目前已超前達4.36%。副市長林欽榮3日率住宅審議委員會委員前往工地視察，並參觀實品屋，親身體驗室內空間與動線。透過家具陳設打造的入住氛圍，也蒐集委員對空間規劃的建議，作為後續優化的重要參考。

40分鐘前

預售屋賣一半「開始賣不動」要擔心？一票秒搖頭：兩回事

台灣房市近期降溫，預售屋市場也跟著遇冷。有網友提出疑問，假設兩個小型建商手上各有6個案子、總戶數約1200戶，但銷售狀況不佳，A建商案子幾乎都只賣一半，B建商雖然前面幾案完銷，但後面新推的銷售不到1成，兩家一個月都只能賣不到5戶，交屋期落在2028至2030，「這樣哪個建商比較危險？」

1小時前

不二家麵包店宣布將熄燈　飄香30年！在地內埔人喊：可惜

屏東不二家在屏東有5間分店，近日內埔分店卻在門口貼出「感謝一路相伴的您」告示與顧客道別，「因與屏東不二家30年的合約期滿，將於年底12月25日熄燈」，再次和大家說聲謝謝！珍重再見。

1小時前

她花3萬「買1家電」超值得！網讚爆：家中一定要有

習慣自己洗碗，還是會交給洗碗機呢？近日有網友發文分享，她原本覺得洗碗機算奢侈品，且擔心買了會閒置，因此遲遲沒有下手，但後來在因緣際會下購入後，才發現CP值很高，還因此多出了一些自己的時間，慶幸有把錢花下去。貼文曝光後，引起討論。

1小時前

爸媽給選擇「2千萬現金or2680萬房子」　律師提5點：是陷阱題

一名女網友先前在Dcard透露，父母讓她和哥哥各自選擇，是要2000萬現金，還是一間市值2680萬的房子，若選擇房子，就必須與父母同住，目前哥哥已選了現金，她則陷入猶豫。話題掀起熱議，律師蘇家宏就直言，這是一道陷阱題，「爸媽在測試哪一個孩子比較可靠！」

2小時前

44人搶前鎮透天「溢價280%拍出」　投資客鎖定黃金法拍屋出手

房市買氣冷，房價不想買貴，民眾就到法拍市場撿便宜，根據統計，上半年高雄最熱門的法拍物件，前3名都是透天，且一拍就拍出，第1名為位於前鎮的透天，一拍吸引44人搶標，最後得標人加價2.8倍搶下，第2名也有39人競爭，專家表示，都沒土地才會這麼便宜。

3小時前

馬公30年飯店2.1億交易　經手房仲揭買方規劃

澎湖馬公「澎湖和田大飯店」整棟以2.1億元交易，成為今年目前馬公最貴的交易，買方是來自桃園的開發商。經手此案的房仲表示，買方主要是看上飯店的經營效益，雖然屋齡達30年，但短期內不會重建。

6小時前

老公寓沒電梯「值得買嗎？」　內行點出關鍵...1縣市還能買

大家會買老公寓嗎？近日就有網友發文表示，房屋老舊，或許可以靠裝潢解決，但老公寓的話，往往沒有電梯，周遭環境也不一定好，現在老公寓真的還值得買嗎？對此，信義房屋專家認為，如果是台北市的話，就沒什麼問題，老公寓到處都是。

6小時前

市場現「賠售熱」　專家：無須期待大崩盤

近期房市網路交易平台揭露大量的「賠售」物件，以台中市來說，關鍵字一出就達196筆，引發外界關注房價是否進入大幅修正。不過，專家分析，目前雖然有不少屋主出現賠售，但平均降幅大多落在8%~12%，並非外界期待的「大崩盤」。

7小時前

陸敬民／台灣房市也有堰塞湖？　政策組合拳卡死流動性

這幾年台灣房市政策就像3部曲一樣，一步接著一步，「完美地」把市場從數條活水變成一片堰塞湖。先是2021年7月1日，財政部推了「房地合一稅2.0」。說白了，這是政府下場做莊，短期交易要重稅，所有買賣都要被抽頭。

9小時前

【上工1週就翻車】菜鳥女車手哭喊想回家！警溫柔安撫：不要怕

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

成本每坪起跌1~2萬　營造老董..

燒肉南霸天搬離起家厝　「勁敵」..

她花3萬「買1家電」超值得！網..

幫長輩換房「會考慮什麼」　內行..

市場現「賠售熱」　專家：無須期..

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親..

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地..

輝達表態「北士科基地3方案」　..

獨／6度改名+中資疑雲　最具爭..

「這3種房子」最難貸到款！專家..

ETtoday房產雲

最新新聞more

進度超前！高雄大寮社宅開箱戶戶..

預售屋賣一半「開始賣不動」要擔..

不二家麵包店宣布將熄燈　飄香3..

她花3萬「買1家電」超值得！網..

爸媽給選擇「2千萬現金or26..

44人搶前鎮透天「溢價280%..

馬公30年飯店2.1億交易　經..

老公寓沒電梯「還值得買嗎？」　..

市場現「賠售熱」　專家：無須期..

陸敬民／台灣房市也有堰塞湖？　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366