老公寓沒電梯「值得買嗎？」　內行點出關鍵...1縣市還能買

▲老公寓值得買嗎？（示意圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

大家會買老公寓嗎？近日就有網友發文表示，房屋老舊，或許可以靠裝潢解決，但老公寓的話，往往沒有電梯，周遭環境也不一定好，現在老公寓真的還值得買嗎？對此，信義房屋專家認為，如果是台北市的話，就沒什麼問題，老公寓到處都是。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「現在的老公寓真值得買？」為標題發文，提到公寓如果老舊，可以靠裝潢解決，但問題是，老公寓往往沒有電梯、樓梯簡陋，周遭環境也不是很好。他認為，老公寓沒有比新房子便宜多少，也不知何時才有機會都更，這樣還值得買嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「光是想到我60歲還要爬樓梯，算了」、「老公寓唯一贏的只有在地點跟價格而已」、「房地產就是地點、地點、地點」、「值不值得是看價錢」。也有網友表示，「有小孩的買學區老公寓還不錯啊」、「一樓公寓超爽」、「一樓公寓如果還可以停車很好啊」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，如果是台北市，就沒有什麼問題，畢竟老公寓到處都是、沒什麼新成屋，而且老房子還是有「坪數比較實在」的優勢，只是其他縣市則不一樣，可能會有重劃區、很多新大樓，相對而言，老公寓就沒這麼吃香了。