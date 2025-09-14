考慮到搭車「台北住哪最方便？」　網點名1區域：連天氣都贏

▲若考量到大眾交通運輸工具，住哪更方便？（示意圖／ETtoday資料照）



倘若考慮到大眾交通運輸工具，住在哪裡比較好呢？近日就有網友發文拋問，景美、萬華、南港、士林，哪裡是最方便的？貼文曝光後，引起網友討論，「士林離市中心很近又有質感」、「大眾運輸方便程度南港勝吧，還有高鐵」。對此，信義房屋專家認為，其實還是要個人習慣，不然這4個地點都有捷運能到。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「景美、萬華、士林、南港怎麼選」為標題發文，提到他是景美人，但他覺得當地的交通選擇性較少，且每到冬天，都會特別濕冷。因此他就想知道，如果考慮到大眾交通運輸工具的方便程度，萬華、南港、士林哪裡比較好？

貼文曝光後，不少網友都表示，「秒選士林根本不用比，連天氣都贏」、「未來是士林北投的時代了」、「士林優勢是在天氣，環境，和北士科將來發展」、「食物、天氣、交通、環境，士林都大勝」、「士林超宜居的吧，醫院、學校、綠地都多」、「士林官邸之所以在士林是有原因的」。

也有網友回應，「南港三鐵共構你士林有什麼能比的」、「以交通來說，士林哪裡方便了」、「剛好我都住過，南港=景美，其他不考慮」、「發展性南港強吧」、「長遠發展的話就南港」、「景美最好啊」、「萬華很方便啊，南港、士林沒得比」、「交通方便萬華吧？但地段應該士林」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實這4個地方都有捷運可以到，所以都還OK，主要還是看個人的習慣，如果習慣搭公車，即便附近沒有捷運站，只要公車站夠多，那也沒有什麼太大的問題。