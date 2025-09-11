韓綜主廚燒烤店落腳台中　月砸18萬進駐公益商圈

記者陳筱惠／台中報導

根據交通部觀光署統計，台中最熱觀光景點為公益商圈，位於大墩11街上原「大墩食衣生活廣場」近期全面改裝成「Dadun11」，不僅一樓換血，二樓更迎來韓綜主廚新燒烤店。信義房屋專家表示該商場最慘時二樓曾經全空。

▲「Dadun11」二樓迎來韓綜主廚新燒烤店。（圖／記者陳筱惠攝）

根據交通部觀光署統計，公益商圈1至5月吸引965萬7875人次造訪，一舉超車一中商圈，成為台中最熱觀光景點。近期不少人發現，原「大墩食衣生活廣場」外觀進行改裝後，二樓更新進「BAY Korean BBQ Club」。

經查，該燒烤店是由韓綜《單身即地獄》第一季出演者、本業是廚師的文世勳跨足海外設立，這也是他在台灣的第一家餐廳，選在台中公益商圈開出據點，鎖定高消費力客群，據悉承租約100坪空間，月租金落在18萬元左右。

▲「Dadun11」隨著業者重新規劃動線、調整招商策略，如今商場再度活絡。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店經理蔡侑臻說：「台中公益路商圈向來是餐飲一級戰區，但該商場2016年開始經營，後因疫情重創，一度面臨一樓僅剩HOLA、家樂福苦撐、二樓餐廳幾乎全數撤離的慘況，空置率一度拉高。」

不過，隨著業者重新規劃動線、調整招商策略，如今商場再度活絡，二樓率先迎來健身房、高爾夫室內場、大型韓式餐飲進駐，租金行情也從2016年每坪約1100～1200元，拉抬至目前的1500元~1800左右。

其實，該建物一樓原本的泰式餐廳退場後，則切割成2個新店面，一間是「銀鉤韓式鍋物銅盤烤肉」，隸屬萬八餐飲集團；另一間則由「樂活眼鏡」進駐，蔡侑臻認為：「在店面結構調整後，能快速去化，顯示商圈店面需求穩健。」

▲在店面結構調整後，能快速去化，顯示商圈店面需求穩健。（圖／記者陳筱惠攝）

蔡侑臻說：「公益商圈完成新一輪洗牌，加上停車場與量販人潮加持，商圈熱度依舊，近年更以韓風品牌為主軸進駐，替公益商圈再添話題。」

