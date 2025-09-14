ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

黃舒衛／限貸鬆綁只是「止痛藥」　別把補考當抬價訊號

▲▼ 高雄,看屋照,簽約 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近期政府針對新青安政策作出部分鬆綁，將新青安貸款排除於《銀行法》第72-2條集中度管制外。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／高力國際業主代表服務部董事黃舒衛

近期政府針對新青安政策作出部分鬆綁，將新青安貸款排除於《銀行法》第72-2條集中度管制外，並延長換屋協處期限，旨在緩解貸款管制的執行瓶頸。

然而，市場充斥炒作聲浪，誤將政策鬆綁解讀為房市轉向的訊號，甚至視為推升買氣的催化劑。這種錯判令人憂心，因為擴散解讀政策鬆綁的內核究竟是先知指路、鼓動買氣，還是掩護賣方退場？到底是政策拐點，還是套住最後一波白老鼠的陷阱，值得深思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先，新青安申貸破兆是重要里程碑，顯示政策初期確實激發大量首購需求。即使2024年面臨房貸荒，整體房貸餘額年增突破兆元，遠超過過去每年約6000億的平均水準，反映出台灣房市仍有強烈剛性需求，政策確有回應市場需求的必要。然而，儘管新青安貸款排除於《銀行法》72-2限制，以最樂觀估計，每月新增申貸量頂多3000戶左右，換句話說，每年交易量可能被拉升至30萬棟以上，再提高約10至15%的水準。

但這種規模的變動，在數量或比例上，都無法如2023、2024年那樣，成為撐起市場的新支點，更不會引發槓桿擴大的連鎖反應，甚至改變市場投資氛圍的化學變化。

▲▼101,房市,國父紀念館,信義計畫區,東區,。（圖／記者賴志昶攝）

▲有領先指標、高槓桿的預售市場因平均地權條例禁轉規定，籌碼緊縮，市場去化速度牛步化，短期買氣難見起色。（示意圖／ETtoday資料照）

其次「換屋協處」的延長，本意是為了避免真實換屋需求在政策轉換下遭誤傷，屬於針對性保障，而非開放性利多。回顧2022至2024年，全台僅2412件申請，顯見實務使用率極低，此次展延更像是為了給政策一個下台階，也讓銀行與屋主能有時間調整節奏，並非市場反轉的訊號，更非鼓吹大膽換屋、無痛置產的偏門。

此外，銀行放款審核仍受資本適足率及風險控管嚴格限制，對非自住用途貸款核貸條件依舊嚴苛。即便政策鬆綁，實際融資流入市場的效力有限。2項鬆綁只能算是「百憂解」、「止痛藥」而非「解毒劑」，無法根本改變供需結構與市場信心。

進一步分析，不動產貸款集中度依然偏高，央行去年要求銀行上報數據，整體集中度約37.08%，雖較去年最高點略降，但仍高於央行理想的36%以下水準，集中度仍須下調。而今年前７月建物所有權第一次登記有10.3萬棟，遠高於過去5年的7.3萬棟均值，分戶貸款的膨脹又進一步排擠整體可貸空間。

而有領先指標、高槓桿的預售市場因平均地權條例禁轉規定，籌碼緊縮，市場去化速度牛步化，短期買氣難見起色。這些因素全都限制了房市全面反彈的可能。

房市管制本質非制裁投機者，而是因勢利導，讓市場以最低代價完成軟著陸。政府釋出「補考機會」，是為屋主與銀行爭取喘息空間，避免資金斷鏈與違約潮。但若市場誤判此為抬價訊號，甚至被業者包裝成利多操盤工具，風險不但不會減少，反而可能擴散至整個金融體系與社會。

▲▼高力國際業主代表服務部董事黃舒衛 。（圖／黃舒衛提供）

▲高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，若信用管制部分鬆綁成為炒作引信，將是一次好心辦壞事的經典悲劇。（圖／黃舒衛提供）

新青安、限貸政策調整非壞事，但絕非盲目鼓勵進場的推進器。政策應是理性調節的工具，而非催生泡沫的催化劑。若鬆綁成為炒作引信，將是一次好心辦壞事的經典悲劇。

除了政策本身的穩定與清晰，對民間金融機構的有效監理與嚴格執行，及政府政策溝通與傳達的透明度，也同樣是穩定市場的關鍵基石。缺乏監理的有效執行，會讓政策變形為市場炒作的工具；而溝通不清，更易引發市場誤判，形成恐慌或盲目樂觀，2者皆是推動市場走鋼索的隱憂。

全球多地房市紛紛進入盤整期，面對貨幣超發引發的資產泡沫與經濟不確定性，台灣若仍因選舉因素搖擺房市政策，反覆退縮，長期下來必將損害全民福祉。唯有政策穩健、監理嚴明、溝通透明，才能守護市場穩定與全民財富安全。否則，只能眼見房市在政策鋼索上搖晃，隨時墜入不可控的深淵。


►黃舒衛小檔案
學歷：政治大學地政系碩士
經歷：國泰世華銀行、聯邦銀行不動產管理部、信託部、東亞建築經理公司市場分析師、永慶房產集團研展中心經理、瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監
現職：高力國際業主代表服務部董事

關鍵字：名家專欄黃舒衛信用管制換屋銀行法高力換屋協處集中度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

自家翻修！老公買電視扛「98吋巨無霸」火速安裝　人妻一看笑了

美國德州一對夫妻翻修自家期間，35歲女子把主臥室電視採購的任務放心交給丈夫負責，沒想到老公從商場買回一台98吋超大電視，一臉滿足躺在床上用遙控器設定安裝，電視尺寸看似比兒子身高還要更大，讓她當場哭笑不得。

3小時前

「隔壁小孩吵到我搬家！」台中男押金拿不回　怒告鄰居結果曝光

「鄰居小孩吵到我搬家，害我拿不回押金還要看身心科！」台中一名楊姓男子控告鄰居製造噪音，讓他精神受創、提前解約搬離租屋處，因而損失押金、仲介費與看診費，提告求償新台幣10萬元。不過台中地院審理後認為，楊男無法證明噪音來源就是鄰居，且也無證據證明其身心受損與鄰居行為有直接關聯，最終判他敗訴，全案可上訴。

3小時前

高雄興達電廠突爆炸　在地：嚇到想搬家

高雄興達電廠9日晚間發生爆炸，不少在地居民被巨大火球嚇壞，還有小孩被嚇到哭喊要搬家，專家表示，該區長期買賣交易低迷，久無新供給，多為30~40年透天，總價落在500~700萬元，建地比工業地還便宜。

4小時前

台南捷運藍線動起來！沿線成房市熱點　網友吵翻「南高置產首選」

台南市交通局與都發局積極推動、規劃台南捷運系統的建設，交通局會優先評估合適的車站地點，並與地主協調，希望朝公私部門合作辦理「捷運開發區」的模式處理。現階段進度最快的藍線第一期，將成為捷運開發的關鍵區段。對此，不少網友開始討論台南的生活機能將大幅提升，有人將其與高雄進行比較，探討哪個城市更有發展潛力。

4小時前

北市水源路二、三期460戶都更審議通過　預計完工時間曝

由台北市住都中心負責推動的「水源二、三期整宅公辦都更案」，日前正式通過審議，最快可以在120年完成重建，這也是北市住都中心首件整合招商成功的案件，也是北市公辦都更案中私有產權規模最大的社區。

5小時前

小一新生創9年新低！專家：未來「這款住宅」恐怕沒人買

今年小一新生人數創下近9年來新低。進一步觀察六都，今年國小1年級新生及國小總人數預估，相比上一學年減少，其中小一新生減幅最明顯的前3名，分別為台南市、新北市及台中市，其中台南市小一新生年減幅達5.8%，居六都之冠。

5小時前

家住1樓「門口僅3階小樓梯」爸爸爬不了！過來人有感：電梯很重要

前媒體人兼作家黃大米分享一段故事，早上遇到一名拄著拐杖的老伯伯，請她幫忙叫計程車，她不禁感嘆，老伯伯當初買靠山坡上的房子時，一定沒有想過，有天會行動不便需要拄拐杖，提醒要買自住的人，「樓梯真的是老年人的考驗」。貼文曝光，一票網友有感，「65歲以後就知道，每一階都是考驗！」

6小時前

高雄同事「沒人買透天」翻轉了？一票秒懂點頭：大樓比較爽

近日一名網友表示，在公司認識幾位有買房的高雄人，幾乎清一色選擇大樓，沒人買透天厝，讓他不禁好奇這個現象的背後原因，「這跟以前高雄人只買透天的觀念已翻轉」。貼文一出，掀起網友熱烈討論，「大樓選擇多，入門檻低～套房、兩房、三房，符合不同預算不同需求的人。」

6小時前

黃舒衛／限貸鬆綁只是「止痛藥」　別把補考當抬價訊號

近期政府針對新青安政策作出部分鬆綁，將新青安貸款排除於《銀行法》第72-2條集中度管制外，並延長換屋協處期限，旨在緩解貸款管制的執行瓶頸。

6小時前

蟑螂出沒...噴殺蟲劑沒用？除蟲專家教1招必殺技：瞄準「這裡」

進入炎夏，高溫讓家中食物、垃圾更快變質發臭，往往因此引來蟑螂。殺蟑方法有許多，其中最簡單直接的便是使用殺蟲劑。不過你是否有難以瞄準，最後老是讓蟑螂溜掉的困擾？日本蟲害防治公司「Earth製藥」（アース製薬株式会社）專家指出，在使用殺蟲劑時，最好謹記蟑螂「只能向前移動」的特點，務必要提前瞄準蟑螂頭部前方噴灑殺蟲劑，才能發揮最大效果。

6小時前

【根本碰瓷啊XD】桃子調皮捉弄邊荷律「一推就彈飛」互動超逗

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台北住哪最方便？網點名1區域：..

三芝知名牛排館「邊界驛站」宣布..

繼承6間房、3000萬　21歲..

房仲轉建商！首案就爆雷　北屯套..

台南魚塭→產業專區大翻轉　在地..

自家翻修！老公扛「98吋超大電..

高雄20年勞力士服務中心撤出　..

花6千萬買豪宅沒法住　室內30..

專家：未來「這款住宅」恐怕沒人..

拆自家鐵皮屋頂整修「鄰宅漏水了..

ETtoday房產雲

最新新聞more

自家翻修！老公扛「98吋超大電..

「隔壁小孩吵到我搬家！」台中男..

高雄興達電廠突爆炸　在地：嚇到..

台南捷運藍線動起來！沿線成房市..

北市水源路460戶都更審議通過..

專家：未來「這款住宅」恐怕沒人..

家住1樓「門口僅3階小樓梯」爸..

高雄同事「沒人買透天」　一票秒..

黃舒衛／限貸鬆綁只是「止痛藥」..

蟑螂出沒...噴殺蟲劑沒用？除..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366