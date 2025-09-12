ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新案成屋才開賣　專家點出優劣勢

▲▼ 南區,成屋,隱大藴。（圖／記者陳筱惠攝）

▲預售屋已成為建商主流操作，但在房市氛圍轉趨保守、買方信心謹慎的此刻，成屋反而展現出獨特優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

預售屋已成為建商主流操作，但在房市氛圍轉趨保守、買方信心謹慎的此刻，成屋反而展現出獨特優勢。專家指出，「所見即所得」是最大亮點，買方能直接檢視格局、採光與建材，不過付款上就相對沒有彈性。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

[廣告]請繼續往下閱讀...

在預售屋市場百家爭鳴之際，成屋產品依舊擁有獨特優勢，尤其針對自住與換屋族群，更是購屋決策的加分選項。近期公開的南區新案「隱大藴」，基地位於南平公園旁，擁有三面臨路優勢，雖屬小基地開發，外觀設計由建築師黃國棟操刀，以垂直綠化與大面落地窗為特色。

▲▼ 南區,成屋,隱大藴。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近年市場上多數建案偏向預售操作，對於部分自住買方來說，等待時間長、實際交屋品質難以掌握。（圖／記者陳筱惠攝）

面對成屋才開賣，立吉富建設董事長張順立接受採訪指出：「近年市場上多數建案偏向預售操作，對於部分自住買方來說，等待時間長、實際交屋品質難以掌握，我們認為，要交給消費者一個看得到、住得到、信任得到的家。」

「隱大藴」規劃47、50坪大三房，總戶數僅18戶，外牆使用德國STO塗料，鋁窗使用日本YKK AP氣密窗，廚具電器選用瑞典伊萊克斯、衛浴採日本TOTO。

根據市調，南區近三年房價累計漲幅約16.5%，過去南區以老社區、學生租屋需求為主，如今在建設題材與品牌建商加持下，換屋、自住族群逐步進場，產品定位從首購區轉型為「自住核心區」。

▲▼ 南區,成屋,隱大藴。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建築師黃國棟（左）立吉富建設董事長張順立（右）秉持成屋銷售。（圖／記者陳筱惠攝）

另外同樣是成屋才開賣的蔚寶「大敦主人」，基地於大墩路與大墩十七街口，規劃52、56坪3房格局、總戶數53戶，也是難得的五期重劃區成屋銷售個案。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「成屋最大的魅力，在於消費者能直接走進實際空間，親眼檢視格局、採光、通風與景觀，不必憑藉樣品屋或平面圖想像。對於重視居住品質的買方而言，現場實景最具說服力。」

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

關鍵字：成屋預售屋台中市自住建商

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

感覺房市變冷　勸多看看再下手！過來人搖頭：等1年漲了20萬

大環境影響，房市前景受到衝擊，傳出不少建商降價、房價下跌的消息，有網友指出，打房政策推出後，房市逐漸降溫，建議大家目前市場「不急於購屋」，多觀察、多存錢，等到找到真正喜歡的房子再考慮出手。不過有網友狂搖頭，「5年前我也跟妳一樣發文，然後現在就後悔了。」

5分鐘前

局勢多變唯建築品質不變　13期「惠宇大沁」水岸首排登場

地處南屯與南區間的「13期重劃區」，被視為台中未來10年重點開發區域，是備受各界矚目的新興重劃區。不僅具備完整都市計畫街廓設計，更結合自然水岸、生態綠廊、交通節點等環境、機能利多，成為北接七期，串聯五期、八期與高鐵副都心的黃金軸線樞紐、都會綠洲的市區新境。

1小時前

北市社宅宣布全面禁菸！室內陽台都不能抽　最重將終止租約

台北市住宅及都市更新中心（住都中心）9日宣布，自9月起北市社會住宅全面實施禁菸措施，新增健康、明倫等10處社宅列入禁菸範圍，若違規累積達6次，最重將終止租約。依規，目前配合衛生局公告的社宅禁菸範圍已達18處。

1小時前

租屋2個月「蟑螂大爆發」　她半夜崩潰逃家：該搬嗎

一名網友租房短短兩個月，突然面臨「蟑螂大爆發」的窘境，先前半夜，她才點水煙清出5隻屍體，怎料只清淨了一天，半夜又有蟑螂蹤跡，讓她理智線斷裂，崩潰直呼「到底該不該搬家！」

1小時前

新案成屋才開賣　專家點出優劣勢

預售屋已成為建商主流操作，但在房市氛圍轉趨保守、買方信心謹慎的此刻，成屋反而展現出獨特優勢。專家指出，「所見即所得」是最大亮點，買方能直接檢視格局、採光與建材，不過付款上就相對沒有彈性。

1小時前

高雄第2大里一拆為二　南北房價單坪差5萬

高雄美術館特區所在的龍水里因人口激增，高市府計畫將1里拆成2里，不少在地居民擔心分里影響學區、房價，也不滿新里名稱以及劃分的切割方式，與市府多次爆發激烈爭執，不過儘管未分里，房價已有差距。根據實登統計，南龍水里房價單坪比北龍水里貴5.4萬元。

3小時前

房仲轉建商！首案就爆雷　北屯套房大樓慘遭法拍

在官網上喊著「築夢、逐年跨出新里程碑」的神奇建設，首件代表作「國強街181」爆出法拍危機，法院公告底價4700萬元，經查該公司以房仲出身，知情人士表示，他們擴張太快，資金鏈斷。

4小時前

高雄20年勞力士服務中心撤出　屋主秒開8113萬求售

錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）在高雄唯一的服務中心，雖不賣錶，卻是南部唯一負責手錶的維修與保養服務的據點，開店至少20年，去年底無預警結束營業後，全台只剩台北還有服務中心，近期屋主捨棄金雞母，秒開8113萬元求售。

5小時前

月薪10萬想買房「預算抓1000萬」可行嗎？網見1狀況：要擔心什麼

月薪10萬元可以買房嗎？近日有網友發文透露，她和老公的月收入加起來約有10萬元，且存款合計有1200萬元，現在有辦法在新北買到1000萬元、2房的房子嗎？貼文曝光後，引起討論，信義房屋專家則認為，如果比較外圍的區域，應該是可以的，只是他們未必喜歡，所以還是建議先多看看。

6小時前

2025春虹高專盃圓滿落幕　「青春熱血×公益溫度」春虹建設共築城市新力量

首屆「2025春虹高專盃籃球賽」已於臺南大學中山體育館熱血落幕，來自多所高中職的球員齊聚一堂，在球場上全力以赴。看見他們彼此加油吶喊、揮灑汗水，讓青春的能量與夢想的勇氣交織成為一段難忘的賽事。

6小時前

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

建商砸6.8億一口氣收20棟老..

豪擲40億！合建變買斷　興富發..

花6千萬買豪宅沒法住　室內30..

房貸利率回不去了！　首購族3大..

南屯女富豪出手　1.7億無貸款..

房仲轉建商！首案就爆雷　北屯套..

專家戳破「新青安鬆綁」殘酷真相..

排水管爆裂！汙水淹進音樂教室　..

高雄20年勞力士服務中心撤出　..

高雄台積宅「0元出租」　條件曝..

ETtoday房產雲

最新新聞more

感覺房市變冷　勸多看看再下手！..

局勢多變唯建築品質不變　13期..

北市社宅宣布全面禁菸！最重終止..

租屋2個月「蟑螂大爆發」　她半..

新案成屋才開賣　專家點出優劣勢

高雄第2大里一拆為二　南北房價..

房仲轉建商！首案就爆雷　北屯套..

高雄20年勞力士服務中心撤出　..

月薪10萬想買房　網：要擔心什..

「青春熱血×公益溫度」春虹建設..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366