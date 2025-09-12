新案成屋才開賣　專家點出優劣勢

▲預售屋已成為建商主流操作，但在房市氛圍轉趨保守、買方信心謹慎的此刻，成屋反而展現出獨特優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

預售屋已成為建商主流操作，但在房市氛圍轉趨保守、買方信心謹慎的此刻，成屋反而展現出獨特優勢。專家指出，「所見即所得」是最大亮點，買方能直接檢視格局、採光與建材，不過付款上就相對沒有彈性。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？ 網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

在預售屋市場百家爭鳴之際，成屋產品依舊擁有獨特優勢，尤其針對自住與換屋族群，更是購屋決策的加分選項。近期公開的南區新案「隱大藴」，基地位於南平公園旁，擁有三面臨路優勢，雖屬小基地開發，外觀設計由建築師黃國棟操刀，以垂直綠化與大面落地窗為特色。

▲近年市場上多數建案偏向預售操作，對於部分自住買方來說，等待時間長、實際交屋品質難以掌握。（圖／記者陳筱惠攝）

面對成屋才開賣，立吉富建設董事長張順立接受採訪指出：「近年市場上多數建案偏向預售操作，對於部分自住買方來說，等待時間長、實際交屋品質難以掌握，我們認為，要交給消費者一個看得到、住得到、信任得到的家。」

「隱大藴」規劃47、50坪大三房，總戶數僅18戶，外牆使用德國STO塗料，鋁窗使用日本YKK AP氣密窗，廚具電器選用瑞典伊萊克斯、衛浴採日本TOTO。

根據市調，南區近三年房價累計漲幅約16.5%，過去南區以老社區、學生租屋需求為主，如今在建設題材與品牌建商加持下，換屋、自住族群逐步進場，產品定位從首購區轉型為「自住核心區」。

▲建築師黃國棟（左）立吉富建設董事長張順立（右）秉持成屋銷售。（圖／記者陳筱惠攝）



另外同樣是成屋才開賣的蔚寶「大敦主人」，基地於大墩路與大墩十七街口，規劃52、56坪3房格局、總戶數53戶，也是難得的五期重劃區成屋銷售個案。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「成屋最大的魅力，在於消費者能直接走進實際空間，親眼檢視格局、採光、通風與景觀，不必憑藉樣品屋或平面圖想像。對於重視居住品質的買方而言，現場實景最具說服力。」

