大立光家族砸2億買單元1土地　創區域新高價

▲▼ 大立光家族買地,投資,傳產,進場,單元1 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大立光家族成員，於7月以總價2億237萬元購入台中市單元1福和段土地，單坪高達82萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期房市交易持續低迷，市場仍處於冷卻態勢，據實登揭露，大立光家族成員，於7月以總價2億237萬元購入台中市單元1福和段土地，單坪高達82萬元，創下區域新高紀錄。信義房屋專家表示，近期傳產、資金雄厚的企業開始進場，而未來市政路打通安和路，讓過去台灣大道以南的土地越來越多人關注。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

該土地位於福玄路與安和路口，面積共計約247坪，以總價2億237萬元購入，拆算單價每坪約82萬元，且為無貸款購入，不僅創下福和段土地新高，經查，買方也大有來頭，為大立光董事長的大嫂所持有的承英投資。

▲▼ 大立光家族買地,投資,傳產,進場,單元1 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲單元1重劃區大多興建別墅型透天，生活環境清幽。（圖／記者陳筱惠攝）

實際走訪現場，該土地坐落角地，環境相當清幽，周邊有最新母嬰用品旗艦店也有北部知名婦產科南下開業的整棟大樓，該塊土地立起醫美相關的廣告立牌，經查，承英投資負責人也有轉投資醫美相關的外泌體純化技術，市場不排除未來該塊土地為自用、開設醫美相關產業。

信義房屋中科東大店資深業務陳泱儒指出：「該筆土地位置優越，周邊發展潛力佳，過去就有企業開出7字頭單價未果，不過可以觀察到的是，近期開發商獵地腳步停滯，反而傳產、資金雄厚的企業開始進場，而未來市政路打通安和路，讓過去台灣大道以南的土地越來越多人關注。」

▲▼ 單元一，安和路、懋榮Next 1 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期開發商獵地腳步停滯，反而傳產、資金雄厚的企業開始進場。（圖／記者陳筱惠攝）

周邊開發商認為，82萬元的單價雖然創價，但其實不算貴，該塊土地組合是以第一之B種住宅區、第二之A種住宅區兩個地目組成，其中，第二之A地目是允許設置各式住宅，並可經營日常用品零售業或服務業商店。

因此具備商業效應，若以開發商角度來說，該土地深度深、雙面臨路，若要興建透天產品，一戶7千萬元，對於目前市況來說，並沒有誘因。

