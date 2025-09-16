ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

租賃專法遭疑「保護租霸」房東炸鍋　違規最高罰30萬

房東們擔心租賃專法過於保障租客，若是未來碰到「租霸」，不續租還得罰款，直喊不公。圖為在租屋處堆積雜物照片。（圖／截自爆廢公社臉書）

▲房東們擔心租賃專法過於保障租客，若是未來碰到「租霸」，不續租還得罰款，直喊不公。圖為在租屋處堆積雜物照片。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

4日，行政院拋租賃專法修法，擬限制租期保障最短3年，並限定租金漲幅，若房東不配合租補設籍，可處3萬至30萬元罰則。消息一出，包括房東總會、租賃公會全聯會等多名代表都向CTWANT記者表示，「接獲大量抗議電話，抱怨政府手伸太長」「許多房東揚言乾脆不租了，有的甚至想趁法案實施前一次調漲3年租金」，業者提出質疑，「安捏卡好？」

租賃專法修法4大方向，包括「租期保障最短3年」「限制租金漲幅」「禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼」「免費法扶處理租屋糾紛」。其中前2項規定，原租期1年，房客可續租2次，合計保障租期3年，房東僅能因自住收回房屋；以及，續約租金漲幅不得超過當月房租指數的年增率，違反上述規範將可處3~30萬元罰款，對房東影響最大。

租賃住宅房東服務總會(以下簡稱房東總會)，一連3日電話被打爆，儘管7日禮拜天放假，仍趕緊發出新聞稿表態，「此舉嚴重侵害財產自由，根本不像民主國家作法，呼籲政府謹慎行事。」

內政部於10日邀集業者、民團召開租賃條例修法方向座談會，由內政部次長董建宏主持。（圖／租賃公會提供）

▲內政部於10日邀集業者、民團召開租賃條例修法方向座談會，由內政部次長董建宏主持。

房東總會理事長陳柏勳告訴CTWANT記者，這幾天已接了近30通電話，房東抱怨修法管太寬，租期3年、漲幅受限，引爆強烈反彈。租賃公會全聯會理事長劉貞君也說，此草案是提油救火，若過關，只會增加房東、房客間的對立。

陳柏勳表示，房東抱怨經常遭遇租客拖欠租金、破壞家具、違規轉租、積欠管理費，甚至霸佔房屋不歸還，處理過程需耗時打官司，最後還得自行吸收水電費與修繕成本，如今政府卻要求保障房客租期、限制漲幅，讓房東倍感不公。

劉貞君也指出，若是遇到「租霸」，依現行公證法，要等合約屆滿才能把租客請走，現在保障租客可以續約2次，不願續約還會被政府罰款，不合理；另外還規定租金漲幅不得超過房租指數年增率，以今年8月主計處公告為2.29%，1萬元租金最多漲229元，但利率、物價、電價這幾年說漲就漲，反而逼房東趁簽約前乾脆先一次漲足。

劉貞君認為此草案過度保護租客，租客還能以各種方式修理房東，讓房東受罰，反而造成房東「預期性漲租」，不缺收入的寧可選擇不租，供給下降反而更是讓租金上升，甚至有可能不打合約，反而又走回「租屋黑市」。

參與座談會的租賃公會全聯會理事長劉貞君表示，出席單位幾乎一面倒認為租賃專法草案過於保護住客，有許多檢討空間。（圖／劉貞君提供）

▲參與座談會的租賃公會全聯會理事長劉貞君表示，出席單位幾乎一面倒認為租賃專法草案過於保護住客，有許多檢討空間。

他認為，若是遇到好房客，房東自然就會希望打長約或給予便宜租金留客，不需要特別立法強制，「內政部雖立意良善，但草案內容沒跟產業討論過就放出消息，引起租市恐慌。」

似乎感受到輿情炸鍋壓力，內政部也緊急發函通知租賃公會、仲介公會、消保會、崔媽媽基金會、OURs改革組織，及房客、房東總會等多個相關單位，於10日召開修法方向座談會。業者盼「兼顧房東短期出租及自用回收彈性」「研議增訂『租霸下車條款』，平衡租賃對等關係」「研議強化公證強制執行機制，兼顧房東收回權益」。

劉貞君對於「租霸下車條款」作出解釋，盼強化租賃專法12之2條和公證法第13條，也就是說，如果房客欠租不搬走，不用等到租約結束，即可以強制執行斷水斷電，避免房東長期受困。

OURs改革組織秘書長彭揚凱認為，目前仍有許多地下房東不願浮出檯面，先讓租屋市場透明再做管理，才是真的能有效健全租市。（圖／報系資料庫）

▲OURs改革組織秘書長彭揚凱認為，目前仍有許多地下房東不願浮出檯面，先讓租屋市場透明再做管理，才是真的能有效健全租市。

參與座談的OURs改革組織秘書長彭揚凱表示，支持內政部所提改革，但前提是一定要先讓租屋市場透明，他建議修法要先納入類似國外的租屋登記，有租房行為就該跟政府報備，政府掌握了所有的租屋資訊，才有辦法對租期、租金進行管理，否則就是「還沒學會站，就要學會走」，能還是難以真正落實保障房東、房客雙方的權益。

至於外界關心的「租霸」問題，彭揚凱則不以為然。他指出，房東若長期逃漏稅，遇到糾紛卻要求政府公權力介入，本身就缺乏正當性。相對地，如果房東願意誠實登錄，那政府的確就要有積極作法，解決房東面對的風險問題。

房東炸鍋2／預期性、情緒性漲租一起來！包租公怒祭2對策　房客反應曝光
忍痛喊卡1／范瑋琪挑戰4.5萬人場館　突宣布延期主因曝光
租賃專法遭疑「保護租霸」房東炸鍋　違規最高罰30萬

