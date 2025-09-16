ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

928推案量縮近3千億！　年減3成「創史上最大跌幅」

▲▼買預售屋想解約。（圖／記者陳建宇攝）

▲928檔期推案量縮2670億元、年減近3成，創有統計以來最大跌幅。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

928檔期推案量縮2670億元、年減近3成，創有統計以來最大跌幅，其中新竹跌65%最多，新北、桃園則是逆勢走升。專家表示，部分新案從去年一路延到今年，退無可退才硬著頭皮上場，也讓今年成為最難以捉摸的928檔期。

《地產詹哥老實說》EP273／「精裝修再送家電」有料？　網紅建商批：最爛策略！拚銷售只有1招

《591新建案》統計，今年928檔期六都及新竹總銷金額約7106.5億元，較去年量縮約2670億元、年減近3成，創有統計以來最大跌幅。此外進場個數312件，年減幅逾2成。

各縣市除新北、桃園推案量逆勢成長，其餘台北、新竹、台中、台南、高雄量能紛紛跌回數年前水位，關鍵是當前房市處於深水區，且在市場強烈期待降價的氛圍下，大幅降低建商進場意願，使本次檔期黯然失色。

▲▼ 。（圖／591提供）

▲今年928檔期六都及新竹總銷金額約7106.5億元，較去年量縮約2670億元。（圖／591提供）

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示，市場受關稅戰、房貸水位等影響，接下來還有第三季央行理監事會召開，觀望情緒只增不減，且個案去化持續牛步，讓建商推不推案都顯得尷尬，多數業者只能且戰且走。

畢務潔直言：「個案公開時間充滿變化，部分新案從去年一路延到今年，退無可退才硬著頭皮上場，也讓今年成為最難以捉摸的928檔期。」

▲▼ 。（圖／591提供）

▲近兩年六都、新竹縣市928檔期成長狀況。（圖／591提供）

值得關注的是，在全台主要地區普遍量縮下，新北、桃園則逆勢上揚。畢務潔表示：「兩地量能雖締造新猷，個案數卻呈現小幅下滑，顯然建商策略從過往的遍地開花，轉為向熱區集中火力。」

像新北市今年共計55案進場、較去年減少8%，跌幅相對較小，主要是在新莊、板橋及三重等區，擁有如「國家壹號廣場」、「甲山林市政帝景」等百億級大案進場，總銷才能維繫恆溫。而桃園本次案量集中在北桃園一帶，包含桃園、八德及龜山A7等區，各自都有逾百億案量公開。

量縮最重的為新竹縣市，年減高達65%，且個案、總銷金額均為史上新低，新竹市、竹北市等精華地段熄火，新豐、竹東等蛋白區也有指標案延推。另外，北市、台中、台南跌幅也都來到4~5成。

營建股分析師丁彥鈞補充：「雖然928檔期整體建商推案量縮，但觀察財務體質穩健、每年都要有穩定業績的上市櫃建商，推案腳步仍不受影響，且隨近日行政院將新青安排除在《銀行法》第72條之2限制外，央行又延長換屋族出售期間，有望讓低迷一整年的房市稍微回穩。」

928推案量縮近3千億！　年減3成「創史上最大跌幅」

