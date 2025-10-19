裝修住家驚見牆內塞「20隻雞屍」！夫妻一聞秒病倒：高燒了數日

▲三寶媽在裝潢住家時，發現牆壁內有20隻死雞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

美國一對夫妻近日在裝潢住家時，竟然在牆壁內發現至少有20隻死雞屍體，處理雞屍時由於夫妻沒做適當的預防措施，吸入一些物質導致發燒了好幾天。屋主指出，這些動物遺骸可能與某種神秘儀式有關。

據《Daily Record》報導，三寶媽布雷齊烏斯（Kaija Bretzius）跟丈夫布萊恩最近在賓夕法尼亞州買了一間中古房，因為夫妻預算有限，他們認為這房子的屋況比其他間更理想，不需要太多整修，因此選擇了這間房。

近日房子開始翻修外牆，當布萊恩爬進屋頂閣樓檢查隔熱層時，他看到牆裡塞了一些東西。老婆雷齊烏斯看了很高興，連忙問有什麼？布萊恩不好意思地說，有一些1980年代的色情雜誌，但隨後，卻有更可怕的發現。

他們繼續挖掘內外牆之間的空隙，看到一個舊麻布袋。布雷齊烏斯表示，麻布袋裡裝著一隻死雞，跟嬰兒一樣大。隨後在牆內至少翻出了20隻死雞的屍體，以及幾隻小動物遺骸，還有一些骨頭被包在報紙中，時間可追溯到1920至1930年代。

由於夫妻倆沒有採取足夠的預防措施來處理屍體，因此直接接觸並吸入疑似腐敗物質後，身體竟出現問題。布雷齊烏斯表示，「我們發燒了，身體十分不適，因為我們吸入一些東西，病了3、4天。」

據《鏡報》報導，布雷齊烏斯猜想，這些動物遺骸可能與某種神秘儀式有關，夫妻倆在買房前有做過調查，但完全沒發現與巫術有關的任何線索，目前夫妻已將所有牆壁完全拆除並重建。

據悉，原房子1920年代租戶的親戚們，現在仍住在這個小鎮上，他們回憶，這位租戶曾用魔法來治療像發燒和百日咳等疾病。