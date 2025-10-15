ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

已繳約8%款項！買南高雄預售「媽媽不要」他傻了　一票秒勸解

▲▼ 買房,簽約,簽約示意圖,預售屋,合約照 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房對許多人來說是一輩子的大事，就有網友苦惱分享，去年在南高雄簽下一間總價約1300萬的預售屋，原本打算日後給媽媽退休入住，但媽媽最近卻表示，退休後還是想待在現居地。眼看自己已有一筆每月約5萬的房貸壓力，預售則是每年繳2%直到交屋才需付清，如今少了自住需求，他也猶豫是否要直接解約，「想到出租或轉手好麻煩，頭好痛。」

這位網友在PTT的home-sale板請益「五年後預售，現在是否要解約」，說自己有地緣關係，加上原生家庭無房，去年初在南高雄簽了一間總價1300萬左右的預售屋，打算日後給媽媽退休後住。

豈料，媽媽比較想待在目前的居住地，但他因為本身已有每月約5萬房貸要負擔，預售則是每年繳2%到交屋再付清，目前已繳了約8%的款項，若硬持有下去，擔心未來高雄房市不漲，甚至要面對出租、管理等繁瑣問題。他直言原本是因為地緣加上媽媽沒房，才咬牙買下，如今理由不復存在，真的不知道該不該繼續。

留言區掀起討論，許多人二話不說直喊解約，「覺得不會漲就解啊」、「沒自住用途，也覺得不會漲，就解啊」、「沒有需求加上覺得不會漲，為什麼要留」、「用不到的房不用留啊，就拿去投資股票還比較好。」

也有網友提醒不要被媽媽口頭話語誤導，「先確定你媽是真的不要，還是怕子女負擔大客氣說不要」、「你媽老了租得到房嗎？」還有人建議觀望，「你覺得不會漲，就有賺錢轉出去或解約，時間還久，可以等」、「五年很久，通膨早就不知上哪去了。」

但也有反對聲音出現，「南高雄如果買錯地方是真的會賠」、「8%解約賠掉也是很猛，建商會謝謝你，然後轉頭加價賣」、「高雄根本穩到不行，五年後至少漲50%」、「房子這種東西就是持續緩漲加偶爾暴漲，負擔得起就擺幾年後再賣。」

關鍵字：房屋買賣預售屋買房高雄退休房貸解約PTT

已繳約8%款項！買南高雄預售「媽媽不要」他傻了　一票秒勸解

