建商砸14.5億買下！高雄麗尊酒店易主　回租營運至2026年

▲▼高雄麗尊酒店。（圖／翻攝自麗尊酒店臉書）

▲高雄麗尊酒店易主，興富發建設公司以14.5億元買下。（圖／翻攝自麗尊酒店臉書）

記者許宥孺／高雄報導

興富發建設公司在今年7月發布公告，旗下子公司以14.5億元買下「高雄麗尊酒店」，包括土地及飯店建物等資產。麗尊酒店今(16)日表示，目前採售後回租方式持續經營，並簽約1年，營運至2026年底，屆時合約到期會再重談。

麗尊集團於1998年由高雄市前副市長李登木創辦，在全盛時期有3家飯店，分別是文化中心商圈的麗尊酒店、麗景酒店，以及巨蛋商圈的帕可麗酒店。其中麗尊酒店是觀光局評定的五星級飯店。

麗景酒店在2022年9月賣給「麗隆企業股份有限公司」，同年11月結束營運，閒置一年多後，台中連鎖KTV「超級巨星」租下1至4樓，規劃25至30間包廂。

▲麗尊集團總經理陳昱璁透露集團營運方向。（圖／記者許宥孺攝）

▲麗尊集團總經理陳昱璁透露集團營運方向。（圖／記者許宥孺攝）

時隔不到3年，麗尊集團再度販售資產，麗尊集團總經理陳昱璁今日證實，麗尊酒店建物已售予興富發集團，明年年初交屋，不過採取售後回租模式繼續經營至2026年底。興富發對部分樓層另有規劃，屆時合約到期會再重談。

陳昱璁表示，集團正式轉向輕資產經營，專注品牌價值與多元化發展，「這是一個雙方共贏的合作模式，興富發獲得新的品牌經營面向，我們則成功活化資產，為未來發展奠定基礎」。即便未來可能不續約，也會朝向豪宅物業管理、長租型酒店式公寓、獨立餐飲品牌、跨城市連鎖經營的方向考慮。

▲高雄麗尊酒店市前副市長李登木創辦。（圖／翻攝自麗尊酒店臉書）

▲▼高雄麗尊酒店市前副市長李登木創辦。（圖／翻攝自麗尊酒店臉書）

▲▼高雄麗尊酒店。（圖／翻攝自麗尊酒店臉書）

「在一個城市開四、五間飯店太多了！」陳昱璁坦言，應該往其他城市發展，這樣才叫真正的連鎖經營，集團正整合現有資產，避免同一城市過度競爭，轉而布局擴張版圖。

對於興富發集團可能引進國際連鎖飯店品牌的規劃，麗尊集團則持開放態度。陳昱璁表示，興富發本身也想經營飯店，未來不管是委託經營或租賃合作，都是讓品牌持續延伸的良好契機，集團樂見各種合作可能性。

陳昱璁表示，受惠於高雄演唱經濟，旗下酒店營運表現穩定，平日住房率約6成，假日更達滿房狀態，麗尊酒店商務客與常駐客源充足，帕可麗酒店鄰近捷運站，與巨蛋、世運主場館相對靠近，外籍旅客約佔45%，以日韓、香港、東南亞旅客居多，多數都是來聽演唱會。

